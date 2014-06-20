سميرة سعيد تتفاوض على غناء تتر “أرض جو”

شارك

لم تحسم النجمة المغربية “سميرة سعيد” بعد في قرار غنائها تتر مسلسل “أرض جو”، لمنتجه “تامر مري”، وأكدت مصادر مقربة من الديفا أن المفاوضات جارية بينها وبين القائمين على المسلسل من أجل الوصول إلى اتفاق بين الطرفين، حيث ترغب إدارة المسلسل في أن تغني “سميرة سعيد” التتر، بعد النجاح الكبير الذي تعيشه بعد ألبوم “عايزه أعيش.”

وتقوم “غادة عبد الرازق” ببطولة مسلسل “أرض جو” الذي سيعرض خلال شهر رمضان المقبل، حيث تؤدي دور مضيفة طيران تدعى “سلمى”، ويشاركها في بطولة المسلسل “هيثم شاكر”، “عبدالرحمن أبو زهرة”، “فريال يوسف”، “محمد كريم”، “مراد مكرم”، “أحمد عبد الوارث” وهو من تأليف “محمد عبد المعطي”، وإخراج “محمد جمعة.”

يذكر أن النجمة “سميرة سعيد” قدمت مؤخراً أغنية “في أي عصر” لفيلم “بترا بوابة الزمن.”