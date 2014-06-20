شارك

فضيلة بودريش

تم تعيين الفنانة المغربية سميرة سعيدة، سفيرة للاجئين وحقوق الإنسان، من طرف صندوق اللاجئين العالمي، حسب ما كشفت عنه عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”، والتزمت أسطورة الطرب العربي كما يحلو للبعض تلقيبها، بالعمل إلى جانب منظمة دعم اللاجئين، من أجل رفع مستوى الوعي العالمي، والتعريف بالوضع الحقيقي للاجئين وظروف معيشتهم الصعبة، وعدم ادخار أي جهد من أجل جمع المساعدات المالية.

جاء اختيار المطربة سميرة سعيد، بالنظر إلى ما قدمته عبر مسارها الفني الطويل والثري، الذي انطلقت فيه عام 1968، حيث واكبت الفنانة وردة الجزائرية وجاء من بعدها الفنانة ميادة الحناوي وكذا ماجدة الرومي، لذا تعد من الفنانات المخضرمات، ومازالت تتفجر بالعطاء وتواكب روح الاغنية العصرية، رغم أنها تحسب على الجيل القديم من المطربين.

اقتحمت سميرة سعيد عالم الفن، في سن مبكرة لا تتعدى الثامنة، بعد مشاركتها في برنامج للمواهب بالتلفزيون المغربي وغنت لأم كلثوم، فأبهرت من استمع إليها، وصدرت لها أول أغنية في عمر التاسعة وهي “شكونا لأحبابنا” وأطلقت كذلك “قل للمليحة” من خلال مشاركتها في مسلسل “مجالس الفن والأدب”.

وطرحت أول أسطوانة لها مع مطلع عقد السبعينات، وكانت ذات بعد عاطفي محض حملت عنوان “لقاء”، ودخلت مصر عام 1977 ليبدأ احترافها وانتشارها بعد تعاملها مع الملحن بليغ حمدي، وأصدرت أنذاك ألبوما خليجيا، يحمل عنوان “بلا عتاب”، مما سمح لها بالتعاون مع أكبر وأشهر الملحنين العرب، واليوم تعد من أنجح المطربات العربيات، تزوجت مرتين ولديها ابن واحد، وتمكنت من طرح46 ألبوما غنائيا و500 أغنية، حصدت من خلالها العديد من الجوائز نذكر من بينها جوائز الموسيقى العالمية وBBC International Music Awards، علما أنها توجت من طرف الملك محمد السادس ب”وسام القائد”.

شارك

Comments

comments