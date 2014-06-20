الفنانة الكبيرة سميرة توفيق تستضيف داوود الشريان… وتغني له: يا هلا بالضيف!

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ندى أيوب – بيروت

إستقبلت الفنانة الكبيرة سميرة توفيق الإعلامي داوود الشريان في منزلها الكائن في الحازمية – بيروت، وأقامت على شرفه حفل عشاء، تنوّعت أطباقه بين اللبناني والسعودي، وقد عبّرت الصور التي نشرتها ابنة شقيقتها ومديرة أعمالها لينا رضوان، عن حميمية الجلسة، التي شارك فيها مدير عام mbc الأستاذ طارق إبراهيم. وغنّت فيها الفنانة توفيق لضيوفها أغنيتها الشهيرة “يا هلا بالضيف”. وأرفقت لينا الصور بالمنشور التالي:

“سميرة توفيق غنت لداوود الشريان من الحازمية (يا هلا بالضيف ضيف الله ع حساب الروح اي والله )، كيف اذا كانوا ضيوفنا احباب القلب، الإعلامي السعودي الكبير داوود الشريان المتألق، ومدير عام mbc الأستاذ طارق ابراهيم ، في زيارة لمنزل السيدة سميرة توفيق في الحازمية … كانت جلسة مع الأهل، جلسة محبة ومودة كأصحابها ، وللشريان و mbc مودة كبيرة في قلوبنا، وقلب خالتي سميرة توفيق، جلسة تضمنت في معظمها كلاماً عن الحمية الغذائية، لكن اليوم وفي منزل سميرة توفيق ولضيافتها المميزة بأكلات بلاد الشام والسعودية والتبولة اللبنانية المميزة، الجميع اعتذر من تلك الحمية الغذائية.. وكانت جلستنا الجميلة …

نورت بيروت بالكبير داوود الشريان ،،، وشريان mbc ومديرها العام ..

دامت بيوتكم عامرة بالمحبين والمحبة كجلستنا مع حبابنا….واليكم الصور…

وكان الإعلامي داوود الشريان استضاف الفنانة الكبيرة سميرة توفيق في رمضان الماضي في حلقة تميّزت بالشفافية، كشفت فيها وللمرة الأولى أن حبّها الأول كان لرجل سعودي، كما تحدثت عن بدايتها في إذاعة لبنان الرسمية، وفضل الأردن والملك الراحل حسين على انطلاقتها، وعن باريس ولندن… وتضمنت الكثير من الحكايات والذكريات، كما تحدثت عن الكبار: فيروز، عبد الحليم حافظ، الرحابنة، عبد السلام النابلسي. وأهداها الشريان صورة للملك الأردني الراحل حسين في ختام الحلقة، التي لاقت الكثير من الأصداء الإيجابية حينها، لأنها أتت بعد فترة طويلة من انقطاعها عن الظهور الإعلامي في حلقة مطوّلة.

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