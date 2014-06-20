سامسونج جالاكسي S8 و S8+ يتخطى كافة حدود الهواتف الذكية التقليدية

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لمحبي ومتابعي أحدث إصدارات الأجهزة الذكية، لابد أنهم يترقبوا ما ستطل به الشركات الكبيرة في هذا المجال كل عام، وها هي شركة سامسونج العالمية تعلن عن إطلاق جهازها الجديد المبتكر جالاكسي S8، وكما تصفه الشركة فهو هاتف ذكيّ يتخطّى كافة حدود الهواتف الذكية التقليدية بفضل تصميم الجهاز الانسيابي والمجموعة المتنوعة من العروض والخدمات الجديدة والتطبيقات التي يحتويها. فضلاً عن شاشة العرض المذهلة التي تتيح للمستخدم تجربة مشاهدة ممتعة، ويقدّم هاتف جالاكسي S8 أيضاً مستوىً جديدًا من الوظائف وسهولة الاستخدام. لنتعرف على الابتكارات الجديدة التي يحتويها.

مشاهدات لا تُضاهى!

يرتكز جالاكسيS8 على إرث سامسونج الذي يُعرف بابتكار تصاميم مذهلة وأجهزة عمليّة. وهو متوفر بحجم 5.8 بوصة و6.2 بوصة في جالاكسي S8+، وتميز تصميمت شاشة العرض بأنه خالي من الحواف وسطحاً أملساً متواصلاً من دون أزرار أو زوايا قاسية. والنتيجة هي تجربة مشاهدة غامرة بالفعل من دون أي الهاءات لتجعل تعدّد المهام أكثر ملاءمة. كما أنّ تصميم جالاكسي S8 المدمج يتيح تشغيل الهاتف بيد واحدة بصورة مريحة، وتصميمه باستخدام زجاج كورنينج غوريلا العالي التحمل Corning® Gorilla® Glass 5 من الأمام والخلف تمنحه قوة تحمل عالية.

كاميرا متطورة وأداء ممتاز

لقد تمَّ تجهيز هاتف جالاكسي S8 بكاميرا أمامية متطوّرة بنظام تركيز تلقائي للصورة F1.7 بدقة 8 ميجا بكسل كاميرا خلفية F1.7 بدقة 12 ميجا بكسل بتقنيّة البكسل المزدوج للحصول على أفضل صور حين تكون الإضاءة خافتة مع أفضل تقنية تقريب ومن دون غشاوة.

ويتميز جالاكسي S8 بالأداء والاتصال القوي، وهو مزوّد بأول معالج 10نم متوفّر في هذه الصناعة، مما يمنحه سرعة وكفاءة عالية. كما أنّه مجهّز بتكنولوجيا جيجابت LTE وجيجابت واي فاي جاهزة لسرعة تصل حتّى 1 جيجابايت في الثانية بحيث يمكن للمستخدمين تحميل الملفات بسرعة، بغض النظر عن حجم الملف.

وكأول جهاز محمول في العالم معتمد من قبل تحالف UHD كـ MOBILE HDR PREMIUMTM، يسمح جالاكسي S8 للمستخدم رؤية نفس الألوان النابضة بالحياة. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم تجارب الألعاب التي تتمتّع بالمستوى المتقدم مع التقنية الجرافيكيّة المتفوقة.

وقد تمَّ تصميم جالاكسي S8 بالاستناد على منصة سامسونج نوكس، وهي منصّة لحماية المعلومات على مستوى أمن عالي.

كما سيتمتّع جالاكسي S8 بمزايا جالاكسي الأساسية، وهي:

• مقاومة المياه والغبار IP68

• دعم ذاكرة MicroSD الخارجية تصل إلى 256 جيجايايت

• شاشة العرض قيد التشغيل دائماً

• قدرات الشحن السريع واللاسلكية

طريقة جديدة للتفاعل مع هاتفك

زود هذا الجهاز بزر بيكسبي Bixby يمكن المستخدم التنقل بين الخدمات والتطبيقات بواسطة الأوامر الصوتية، وعبر اللمس، والأوامر النصيّة، كما ستتكامل وظيفة صوت Bixby مع العديد من تطبيقات ومزايا سامسونج الأصلية بما في ذلك الكاميرا، وجهات الاتصال، ومعرض الصور، والرسائل، والإعدادات.

ويمكن للمستخدمين مع هذا النظام أيضاً التسوق، والبحث عن الصور والحصول على تفاصيل حول الأماكن القريبة، مما سيجعل الحياة اليومية أكثر بساطة.

جالاكسي S8 متوفر بألوان رائعة بما في ذلك الأسود الحالك، الأوركيديه الرمادي، والفضة القطبية، والمرجان الأزرق والذهب القيقبي.