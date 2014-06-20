دبي تكرم النجم العملاق صامويل جاكسون

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أعلن مهرجان دبي السينمائي الدولي، عن تكريمه للنجم الأمريكي صامويل جاكسون، الذي حقق شهرة كبيرة في هوليوود، من خلال منحه جائزة “تكريم إنجازات الفنانين” المرموقة في دورة المهرجان الـ 13لعام 2016، تقديرا لمساره الفني الثري والمثير في مجال السينما، علما أنه يرتقب أن يتوج النجم جاكسون بالجائزة في حفل افتتاح المهرجان المقرر يوم 7 ديسمبر.

والمهم بالنسبة لهذا الحفل، الذي سوف يحضره جاكسون لتسلم جائزته، أن ينفتح هذا الفنان لأول مرة على الجمهور العربي، من خلال تنظيم حوار مفتوح، يطرح فيه الجمهور الأسئلة على الفنان، لإماطة اللثام عن حياته الفنية، ويجيب عليها الفنان بشكل مباشر، وسوف يضرب موعدا لذلك في مسرح مدينة الجميرا يوم 9 ديسمبر، في حدود الساعة ال 4 بعد الظهر.

يذكر أن هذا الممثل الأمريكي، انطلق في مشواره الفني في أول فيلم له، يحمل عنوان “معاً لأيام” وكان ذلك عام 1972، واستطاع أن يلفت الأنظار لقوة موهبته في فيلم “حمى الأدغال، الذي تألق فيه كثيرا”، مع المخرج “سبايك لي” عام 1991، بينما تقمصه لدور مدمن المخدرات “غيتر”، جاء مفصليا في حياته الفنية، حيث توج على إثر ذلك بجائزة أفضل ممثل مساعد في مهرجان كان السينمائي.

ومن بين الجوائز التي اقتنصها بعد ذلك، كانت في فيلم Pulp Fiction عام 1994، حيث نذكر من بينها “بافتا” لأفضل ممثل مساعد، وجائزة “أوسكار”.

ولن ينس المشاهد في العالم، أنه أبدع في ثلاثية “حرب النجوم” و”جوراسيك بارك” و”آيرون مان”، وبفضل نجوميته التي تربع عليها في هوليوود، قلد الأوسمة ونال العديد من الجوائز العالمية، كل تلك الألقاب عجلت بتحقيقه رقما قياسيا أدخله موسوعة “جينيس”، وصار أغنى ممثل في تاريخ السينما العالمية.

الجدير بالإشارة فإن هذا الممثل الأمريكي، تعاون مع مخرجين وممثلين عالمّين، مثل كوينتن تارانتينو وجورج لوكاس، وبالإضافة إلى ليوناردو دي كابريو وجون ترافولتا وكيفن سبايسي، ومثل جاكسون في أكثر من 100 فيلم، وشارك بصوته في العديد من المسلسلات التلفزيونية وأفلام التحريك وألعاب الفيديو. ويحضر في الوقت الحالي لتصوير مشاهد فيلميه الجديدان لعام 2017، ويتعلق الأمر ب “كونج: جزيرة الجمجمة” وفيلم آخر بعنوان “حارس القاتل المحترف”.

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