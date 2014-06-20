حفل زفاف المطربة ساندي على مخرج كليب Love

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احتفلت المطربة الشهيرة ساندي بزفافها على المخرج المعروف حازم كتانة بأحد فنادق التجمع الخامس الكبرى.

وقد حرص عدد كبير من الفنانين على حضور حفل الزفاف وتهنئة العروسين والتقاط الصور التذكارية معهما.

وتظهر الصور الأولية للحفل حضور العديد من الفنانين منهم المطرب رامي جمال والمطربة كارمن سليمان برفقة زوجها الملحن مصطفى جاد.

كما حضر أيضا المطرب إسلام جمال وكذلك المطربة نسمة محجوب ومحمد منصور والمنتج الفني وليد منصور.

تعرفت ساندي على المخرج حازم كتانة بعدما تعاونت معه في إخراج كليبها الأخير بعنوان “Love”.

ومنذ ذلك الحين تطورت العلاقة من العمل إلى الصداقة ثم خطوبة فزواج.