سلطة وسندويتشات خفيفة بدون طهي

شارك

سلطة سمك مدخن بالخيار المخلل والروب بالنعناع

* تكفي 4

المقادير

ثمرة أفوكادو مقطعة إلى نصفين، منزوعة النواة ومقشرة

عصير ليمونة

2 ملعقة خل أبيض

2 ملعقة صغيرة سكر ناعم

قرن فلفل أحمر حار منزوع البذور ومفروم ناعماً

½ خيارة كبيرة مقشرة ومقطعة نصفين بالطول، منزوعة البذور ومقطعة شرائح

4 ملاعق روب (زبادي) طازج

حفنة من أوراق النعناع المفرومة طازجاً

2 حفنة كبيرة من أوراق السلطة المشكلة

12 زيتونة خضراء منزوعة البذور

2 قطعة فيليه سمك مدخن بارد وزن كل منها 200 جم، مقطعة رقائق

ملح وفلفل أسمر مطحون طازجاً

الطريقة

1- تقطع ثمرة الأفوكادو إلى شرائح بالطول بعد تقشيرها ثم ترش بعصير الليمون لمنع تغير لونها وتترك جانباً.

2- لعمل الخيار المخلل نقوم بخفق الخل والسكر والفلفل الحار في إبريق أو وعاء صغير حتى تمتزج المكونات. نضيف الخيار مع الخليط وباقي المكونات، وفي وعاء صغير منفصل نقوم بتقليب الروب والنعناع معاً حتى يمتزجا تماماً.

3- ترتب أوراق السلطة والزيتون في وعاء سلطة كبير أو في 4 أطباق منفردة، توضع فوقها رقائق السمك المدخن والأفوكادو، تتبل بالملح والفلفل ويرش فوقها بعض خليط الخيار ويتم الاحتفاظ بالباقي لتقديمه في الجوار مع الروب بالنعناع.

لفائف الروبيان والأفوكادو ومايونيز الفلفل الأحمر

* يكفي 4

المقادير

2 حبة فلفل أحمر، منزوعة البذور ومفرومة خشناً، إضافة إلى حبة ثالثة منزوعة البذور ومقطعة إلى مكعبات صغيرة

4 ملاعق مايونيز

حفنة بابريكا (مسحوق فلفل حلو)

ملح وفلفل أسمر مطحون طازجاً

4 أرغفة خبز تورتية قمح

12 حبة روبيان (جمبري) مطهية، مقشرة ومنظفة الظهر

ثمرة أفوكادو، مقطعة نصفين، منزوعة النواة، مقشرة ومقطعة مكعبات صغيرة (تنقع في قليل من عصير الليمون لمنع تغيّر لونها)

حفنة من أوراق الخس المقرمشة والمقطعة بأحجام تناسب حشو السندويتشات

الطريقة

1- نضع حبتي الفلفل المفرومتين في خلاط وتضرب حتى تنعمن يضاف المايونيز ويضرب مجدداً حتى تمام الامتزاج، ترش حفنة من البابريكا ويتبل الخليط بالملح والفلفل مع ضربه للامتزاج.

2- نفرم 4 حبات روبيان خشناً وتضاف إلى المايونيز مع التقليب، تفرد أرغفة التورتية على سطح عمل نظيف ويقطع كل رغيف إلى شريحتين أفقيتين ثم تلف للحصول على أشكال مخروطية مثنية الطرف لإحكام إغلاق اللفائف أو السندويتشات.

3- لحشو اللفائف نقسم نصف قطع الخس على كل مخروط تورتية، ثم نضع طبقة من خليط الروبيان والمايونيز والأفوكادو ومكعبات الفلفل الصغيرة وباقي الخس. وفي كل لفافة نضع حبة روبيان كاملة وتقدم بواقع لفافتين مخروطيتين لكل شخص على الفور.