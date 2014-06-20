الفنانة ساندي تنتظر ولادة طفلتها الأولى “أيسل”

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بدت علامات الحمل على الفنانة التونسية ساندي في آخر إطلالاتها بشكل واضح، ولم تخف بأنها بعد أشهر قليلة سوف تضع مولودة اختارت لها من الأسماء “أيسل”، علماً أن هذه الممثلة التي تعيش في مصر كانت قد ارتبطت شهر ديسمبر الماضي، من رجل الأعمال المصري علي السيد في حفل كبير أقيم في القاهرة وحضره ألمع نجوم الفن العربي، واقتحمت ساندي عالم الفن بالصدفة لأنها لم تخطط يوماً لذلك، كونها درست التجارة وامتهنت في السابق رياضة كرة اليد.

تعكف الممثلة التونسية ساندي التي تعيش في مصر على التحضير لوضع مولودتها الأولى، ولم تكشف إن كانت سوف ترى النور في مصر أم تسافر إلى بلد أجنبي من أجل ولادتها، وعلى هامش حضورها عرض أزياء “فؤاد سركيس” تحدثت بصراحة عن حملها وحتى عن الاسم الذي سوف تطلقه على المولودة القادمة وهو “أيسل”، يذكر أن هذه الفنانة لم تدرس يوماً الفن، كونها خريجة كلية التجارة عام 2003، وكانت بالموازاة مع ذلك تمارس رياضة كرة اليد، وعندما توجهت إلى القاهرة لم تكن تفكر في العمل أو احتراف الفن، بل كان من أجل السياحة فقط، لكنها انجذبت بعد ذلك نحو عالم الفن وقررت تجريب حظها واختبار موهبتها، وكان أول من اكتشف موهبتها المخرج خالد يوسف الذي يعود له الفضل في انتقاء ما يناسبها من الأدوار، وقدمت في البداية دوراً صغيراً في فيلم يحمل عنوان “ملاكي إسكندرية”، وظهرت مرة ثانية في فيلم “ظرف طارق”، لكن المخرج خالد يوسف انتقى لها دوراً تألقت فيه كثيراً في فيلم يحمل عنوان “خيانة مشروعة”، وبعد ذلك قدمت العديد من الأفلام والمسلسلات.