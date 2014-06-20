المصممة سارة المدني تفتتح أسبوع الموضة المحتشمة في لندن

شارك

افتتحت المصممة المبدعة ورائدة الأعمال الإماراتية سارة المدني عروض أسبوع الموضة المحتشمة في لندن بإطلاق تشكيلتها الجديدة “الجندية”، وذلك إلى جانب 40 مصمماً محلياً وعالمياً.

وتولى موقع “هوت إيلان” الإلكتروني تنظيم هذه الفعالية الفريدة في معرض “ساتشي” بالعاصمة البريطانية يوم 18 فبراير بحضور قرابة ألفي شخص.

وبهذه المناسبة، قالت المدني: “تلك كانت تجربتي الأولى في لندن مع أسبوع الموضة المحتشمة. وكنت في غاية السرور لدعوتي إلى افتتاح هذا الحدث، فما من أسلوبٍ أفضل لعرض إبداعات الشرق الأوسط وتعزيز الوعي بثقافتنا على مستوى العالم من منصةٍ عالمية راقية للأزياء”.

الجدير بالذكر أن أسبوع الموضة المحتشمة في لندن الفعالية الأولى من نوعها في عالم الأزياء، ونظمها موقع “هوت إيلان” الإلكتروني الذي يقدم أكثر من 200 علامة للأزياء المحتشمة.

واستقطب الأسبوع جمهوراً من مختلف الخلفيات الثقافية والمعتقدات الاجتماعية ليعزز فكرة الاحتشام كمفهوم لا يتنافى مع الأناقة.

وقدمت سارة خلال العرض تشكيلتها الجديدة بعنوان “الجندية”، وتضمنت مجموعة مميزة من العبايات بتصاميم تجمع بين الأنوثة والقوة في آنٍ معاً.