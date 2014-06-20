موقع صراحة يكشف نفسنة الستات والقلب الأسود للبنات

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انطلق مؤخرا موقع صراحة ليصبح حديث الناس في الشرق الأوسط. ويعتمد الموقع على آراء الأصدقاء في الشخص، حيث يدخل الشخص عن طريق البروفايل الخاص به ويطلب من الأصدقاء مصارحته.

الجديد في هذا الموقع أننا لا نعرف الشخص الذي يدلي برأيه ويصارحنا، نعم هو من الأصدقاء ولكننا لا نعرفه تحديدا، وحتى إذا نجحنا في تخمين اسمه فلن نستطيع مواجهته لأننا لسنا متأكدين من ذلك تماما.

استغل البعض هذه الخاصية وصارحوا الأصدقاء لديهم بأمور جميلة تنم عن الصداقة الحقيقية لكن تم رصد مجموعة من المصارحات التي تنم عن الحقد والحسد وتمني الشر والمرض للأصدقاء.

معظم هذه المصارحات الحاقدة كانت من النساء والفتيات. فمثلا إحداهن تتمنى إصابة صديقتها بالسرطان وأخرى تحسدها على زوجها وثالثة تحسد صديقتها على أمها ورابعة تحقد على صديقتها بسبب علاقتها الطيبة بأخيها الأكبر.

فقد كشف الموقع عن كمية هائلة من الحقد الذي تحمله النفوس ويتأصل بداخلها. ولنا أن نتساءل عن كل هذا السواد الذي يغلف القلوب وأسبابه.

المعلقون على هذه المشاركات انقسموا فيما بينهم. فالبعض يرى أن هؤلاء مرضى يحتاجون إلى العلاج النفسي في حين اتهمهم البعض الآخر بالحقد والحسد.

ومهما اختلفت التفسيرات فقد جاء موقع صراحة بمثابة المرآة الحقيقية للعلاقات الإجتماعية دون نفاق أو رياء.