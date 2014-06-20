مهرجان أفلام السعودية يقفل التسجيل بـ 252 مشاركة

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أقفلت اللجنة المنظمة لمهرجان أفلام السعودية في دورتها الرابعة تسجيل المشاركات في موقع المهرجان في 31 يناير 2017م، والتي امتدت 53 يوماً بدءاً من 10 ديسمبر 2016م.

ووصلت المشاركات الكلية (252) مشاركة في الأفلام حيث تم تسجيل 136فيلم، وفي السيناريو 116 مشاركة، وستخضع هذه المشاركات إلى لجان متخصصة في الأفلام والسيناريو لفرز المشاركات قبل الإعلان عن المقبولين منتصف الشهر الميلادي الحالي في المرحلة النهائية، للدخول في المسابقات والعروض.

واشترك في مسابقة الأفلام 109 مخرج و27 مخرجة، تمثلت المشاركات من عدة مدن سعودية أهمها “الرياض، جدة، الدمام، الخبر، الجبيل، حائل، القصيم، الظهران، القطيف، الإحساء، المدينة المنورة، مكة المكرمة، ينبع”، بمجموع 27 ساعة و40 دقيقة، من انتاج 2016م و2017م، منها 88 فيلم سيكون العرض الأول دولياً.

وتعالج هذه الأفلام أكثر من 95 موضوعاً، منها: “العلاقات الاجتماعية، الإرهاب، الإعاقة، الأحلام، الحب، الحرب، السعادة، الأصدقاء، شهداء الواجب، السفر، العمل، المستقبل، الصحوة، والفن، مدائن صالح، البدانة ، الثقة”.

وفي مسابقة السيناريو، شارك 91 كاتب، و25 كاتبة بـ 116 سيناريو، بإجمالي 2040 صفحة.