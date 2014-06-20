فتح التسجيل في مهرجان أفلام السعودية 4

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فتح موقع مهرجان أفلام السعودية الإلكتروني السبت (10ديسمبر 2016م) باب التسجيل في مسابقات الأفلام والسيناريو، في دورته الرابعة، والذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون في الدمام، وتشمل “مسابقة الأفلام الروائية، مسابقة الأفلام الوثائقية، مسابقة أفلام الطلبة، مسابقة السيناريو غير المنفذ”.

وتخضع كل مسابقة إلى لجنة تحكيم مستقلة، تقوم كل لجنة بمنح خمس جوائز، وسيتم أيضاً منح النخلة الذهبية لأفضل فيلم عن مدينة سعودية، يتم منحها من اللجنة المنظمة للمهرجان، والنخلة الذهبية لأفضل بوستر، يتم منحها طبقاً لنتائج تصويت جمهور المهرجان، بهدف الإستمرار في جهود التعريف بالأفلام السعودية، وتشجيع المبدعين فيها وتطوير ثقافة صناعة الأفلام السعودية بشكل عام.

ويسعى المهرجان إلى خلق بيئة لتبادل الأفكار بين المبدعين، وضمن خطة على مدار العام تعطي أصحاب المواهب في صناعة الأفلام العديد من الفرص الكثيرة للتعلم مباشرة من أصحاب الخبرة المحليين والعالميين في هذا المجال، كما يوفر لهم البنية التحتية لعرض أفلامهم والتواصل مع الجمهور.

كما ينظم المهرجان عدة برامج تضم عدد من الفعاليات مثل الورش والندوات المتخصصة وطباعة الكتب، واستضافة مخرجين لعرض تجاربهم.

واشترطت اللجنة المنظمة في مسابقات الأفلام “أن يكون الفيلم سعوديا، أن يكون تاريخ إنتاج الفيلم بعد 1 يونيو 2015م، أن يكون تقديم الفيلم في موعد أقصاه 31 يناير 2017م، ألا يكون الفيلم قد سبق عرضه على أية قناة تلفزيونية، أو عبر شبكات الإنترنت، ألا يكون برنامجا تلفزيونيا أو حلقة منفصلة ضمن برنامج متسلسل، لا يسمح للمخرج بالمشاركة بأكثر من فيلمين، أن لا تزيد مدة الفيلم القصير داخل المسابقة عن 39 دقيقة، أن لا تقل مدة الفيلم الطويل داخل المسابقة عن 39 دقيقة ولا تزيد عن 90 دقيقة”.

ومن شروط مسابقة السيناريو” أن يكون السيناريو سعوديا، أن يقدم باللغة العربية، وأن يكون لكاتب منفرد أو مشاركة بين كاتبين، أن يتقدم الكاتب نفسه بطلب المشاركة في المسابقة، ولا يكون قد سبق شراء أو إنتاج السيناريو، أن تكون حقوق الملكية الفكرية للسيناريو مسؤولية الكاتب المشارك، وفي حال أن السيناريو مبني على قصة حياة شخص آخر أو مقتبساً عن مؤلف آخر، يجب تقديم الوثائق القانونية التي تمنح حق المتقدم في ذلك، أن يكون السيناريو قابلا للتنفيذ في المملكة العربية السعودية، يحق للمتقدم المشاركة بأكثر من سيناريو واحد”.

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