إعلان الأفلام الفائزة في ختام مهرجان الأفلام السعودية

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اختتمت فعاليات مهرجان أفلام السعودية، الذي أقامته جمعية الثقافة والفنون بالدمام بشراكة مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي ودعم وزارة الثقافة والإعلام، والذي أقيم في خيمة إثراء في مدينة الظهران.

جاء حفل الختام بعد خمسة أيام من فعاليات المهرجان التي شملت إطلاق كتابين: “سعد خضر … الرائد المتعدد” عن سيرة الشخصية المكرمة للمهرجان وكتاب “ساموراي السينما اليابانية .. أكيرا كوروساوا” للناقدة السينمائية هناء العمير.

فقد عرض خلال المهرجان 58 فيلماً، وقدم 1700 ساعة تدريبية في الورش التدريبية بالإضافة إلى فعالية سوق الإنتاج وعروض أفلام طلاب المدارس.

قال سلطان البازعي المشرف العام على المهرجان في كلمته في حفل الختام، بأن التنسيقات وصلت إلى مرحلة متقدمة بخصوص عرض مجموعة من الأفلام السعودية في عدة عواصم عالمية، بدءاً بباريس وواشنطن في الصيف القادم، بدعم من وزارة الخارجية وسفارات المملكة في دول العالم.

وأضاف: “وجّه وزير الثقافة والإعلام بأن تقوم جمعية الثقافة والفنون بالدمام بالتعاون مع وكالة الوزارة للشؤون الثقافية بعرض مجموعة من أفلامها في المراكز الثقافية التابعة للوزارة وفي فروع الجمعية في جميع مناطق المملكة خلال هذا العام.

ويسرني أن أعلن بأن المهرجان سيتحوّل إلى مؤسسة باسم أفلام السعودية وستكون مؤسسة استثمارية لصندوق الفنون السعودي تعمل على تطوير الفيلم السعودي والتدريب والتوزيع والإنتاج على أسس اقتصادية”.

واختتم الحفل بإعلان لجان التحكيم لجوائز المسابقة، تقدمتهم لجنة تحكيم مسابقة السيناريو غير المنفذ: د. محمد البشيّر (رئيساً)، وحسن حداد، ومنال العويبيل.

ثم لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة: هند الفهاد (رئيساً)، و الدكتور الفنان خالد أمين، وفاطمة مشربك؛ ولجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية: عوض الهمزاني (رئيساً) وحسام الحلوة ونجوم الغانم؛ ولجنة تحكيم الأفلام الروائية: أحمد ماطر (رئيساً) وعبدالمجيد الكناني ومحمد راشد بوعلي.

جوائز المهرجان:

جائزة أفضل ملصق فيلم “المغادرون” لعبدالعزيز الشلاحي

جائزة أفضل فيلم عن مدينة سعودية: فيلم “أنسنة المدن” لفيصل العتيبي

جوائز مسابقة السيناريو غير المنفذ:

تنويه بالتميز لسيناريو “عندما تحتضر الحور” لعلي الدواء

تنويه بالتميز سيناريو “ولد سدرة” لضياء يوسف

جائزة أفضل سيناريو أول: سيناريو “لسان آدم” لحسن الحجيلي

جائزة أفضل سيناريو ثاني: سيناريو “لون الروح” لفهد الإسطاء

جائزة أفضل سيناريو ثالث: سيناريو “سالم العبد” لعلي ربيع

جوائز مسابقة أفلام الطلبة:

جائزة أفضل تحرير: فيلم “صرصور” لفهد الجودي

جائزة أفضل فيلم وثائقي: فيلم “باص” لنور الأمير ونورة المولد

جائزة أفضل ممثل: خالد الصقر عن فيلم “300 كم”

جائزة أفضل إخراج: فيلم “300كم” لمحمد الهليل

الجائزة الكبرى: فيلم “300 كم” لمحمد الهليل

جوائز مسابقة الأفلام الوثائقية:

جائزة أفضل تصوير: فيلم “مبنى 20” لعبدالعزيز الفريح

جائزة أفضل تحرير: فيلم “جليد” لعبدالرحمن صندقجي

جائزة أفضل إخراج: “مبنى 20” لعبدالعزيز الفريح

جائزة لجنة التحكيم: فيلم “جليد” لعبدالرحمن صندقجي

الجائزة الكبرى: فيلم “مبنى 20” لعبدالعزيز الفريح

جوائز مسابقة الأفلام الروائية:

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