الوجبات السريعة تصيب بالاكتئاب والماكولات البحرية تحاربه

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هند شديد

من اكثر المشاكل النفسية الشائعة في العالم هو مرض الاكتئاب ونجهل السبب وراء الاصابة به ونقف حائرين امامه. فهو عبارة عن مزيج من مشاعر الحزن، والوحدة، والشعور بالرفض من قبل الآخرين، والشعور بقلة الحيلة والعجز عن مواجهة مشاكل الحياة ولكن هناك عامل مهم وجد انه له تاثير كبير في زيادة فرصة الاصابه به سنتعرف عليه في السطور التالية

الطعام

بالطبع لا يؤدي الطعام إلى الإكتئاب، ولكن هناك بعض الأطعمة تؤدي بالفعل إلى الشعور بالإكتئاب وزيادته، حيث إن تناول الدهون المفرط يؤدي إلى الشعور بالإكتئاب، وخاصة التي تتواجد في الوجبات السريعة مثل الأطعمة النصف مقليه وغيرها من الأطعمة المجمدة.

وهذا ما أكدته دراسة اجريت في جامعة إسبانيا فقد توصلت الدراسة الى أن أكثر الأشخاص الذين يتناولون الدهون في الوجبات السريعة سرعان ما يصيبهم الإكتئاب، وأن الذين يستخدمون في أكلاتهم زيت الزيتون يتغلبون على الشعور بالاكتئاب والوحدة ويتمتعون بصحه جيدة وبحاله مزاجية أفضل .

اطعمة تحارب الاكتئاب

أوصى عدد من أساتذة الطب النفسي بتناول الأغدية التي تحارب الاكتئاب والمتمثلة في:

المأكولات البحرية كالسلمون والتونة لاحتوائها على نسبة عالية من السلينيوم المسؤول عن الشعور بالسعادة وتقليل العصبية الناتجة عن الاضطرابات الهرمونية.

الشوفان حيث انه يحتوي على مجموعة من الألياف والتي لها تأثير إيجابي في تعديل نسبة السكر في الدم، مما يقلل من العصبية الزائدة، ولا يشعر الجسم بالكسل أو التعب.

الموز مصدر غني للماغنسيوم، والبوتاسيوم، يخفف من ضغط الدم ويزود الجسم بالطاقة ويحمي من تشنج العضلات، وهو أيضا مصدر غني بفيتامين B6 والذي يخفف من التوتر ويحسن المزاج.

اللبن والذي يحتوي على مادة التربتوفان التي تقلل التوتر العصبي ويزيد من تركيزات السيراتونين مما يعدل الحالة المزاجية للفرد،

السبانخ الذي يحتوي على الفوليك والماغنسيوم، فتناوله يساعد على طرد العصبية والاكتئاب ويحافظ على مستوى ضغط الدم.

الدواجن لها دور كبير في تحسين نفسية الشخص بفضل مادة التيروسين والتي تساعد في تكوين مادتي النورابينفرين والدوبامين، وهي المواد الناقلة للعصبية المسؤولة عن رفع الحالة المعنوية للأشخاص للقيام بعملهم في حيوية ودقة ونظام.

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