لعشاق المأكولات البحرية…..وصفات جديدة لأطباق سمك شهية

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سمك مشوي مع الكسكسي

وصفة صحية ومثالية وشهية وبأقل السعرات الحرارية من المغرب

المقادير

عصير الليمون: ملعقتان كبيرتان

زيت الزيتون: ملعقة كبيرة

الثوم: فصّان (مفروم)

ملح: ملعقة صغيرة

فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة

فيليه الهامور: 4 قطع (أو النوع المفضل لديك)

كسكس: كوب

البقدونس: ملعقة كبيرة (مفروم)

بندورة: ملعقتان كبيرتان (مجففة)

طريقة التحضير

اخلطي عصير الليمون والزيت والملح والفلفل الأسود والثوم في وعاء حتى تمتزج المكونات. ضعي السمك في التتبيلة و اتركيه لمدة 10 دقائق. اطهي الكسكس بحسب التعليمات على العبوة ثم أزيليه عن النار واخلطي البقدونس المفروم والبندورة المجففة مع الكسكس. سخني الفرن وضعي السمك في طبق الفرن واشويه لمدة 10 دقائق على الجهتين حتى ينضج. قدميه ساخناً ومزيناً بشرائح الليمون الحامض وتمتعي بوجبة شهية وطيبة إلى جانب الكسكس المحضر.

سمك بالطحينة

هذا الطبق الشهي من فلسطين وهو غني بالعناصر الغذائية ..

المقادير

السمك: 1 كيلو

الطحينة: كوب ونصف (طحينة زيت السمسم)

البصل: كوب ونصف (مفروم)

عصير الليمون: ثلاث أرباع الكوب

زيت الزيتون: كوب

ملح: ملعقة صغيرة وربع

الماء: كوب

صنوبر: ربع كوب (وبقدونس / للتزيين)

طريقة التحضير