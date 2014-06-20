لعشاق المأكولات البحرية…..وصفات جديدة لأطباق سمك شهية

سمك مشوي مع الكسكسي
وصفة صحية ومثالية وشهية وبأقل السعرات الحرارية من المغرب
المقادير
- عصير الليمون: ملعقتان كبيرتان
- زيت الزيتون: ملعقة كبيرة
- الثوم: فصّان (مفروم)
- ملح: ملعقة صغيرة
- فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة
- فيليه الهامور: 4 قطع (أو النوع المفضل لديك)
- كسكس: كوب
- البقدونس: ملعقة كبيرة (مفروم)
- بندورة: ملعقتان كبيرتان (مجففة)
طريقة التحضير
- اخلطي عصير الليمون والزيت والملح والفلفل الأسود والثوم في وعاء حتى تمتزج المكونات.
- ضعي السمك في التتبيلة و اتركيه لمدة 10 دقائق.
- اطهي الكسكس بحسب التعليمات على العبوة ثم أزيليه عن النار واخلطي البقدونس المفروم والبندورة المجففة مع الكسكس.
- سخني الفرن وضعي السمك في طبق الفرن واشويه لمدة 10 دقائق على الجهتين حتى ينضج.
- قدميه ساخناً ومزيناً بشرائح الليمون الحامض وتمتعي بوجبة شهية وطيبة إلى جانب الكسكس المحضر.
سمك بالطحينة
هذا الطبق الشهي من فلسطين وهو غني بالعناصر الغذائية ..
المقادير
- السمك: 1 كيلو
- الطحينة: كوب ونصف (طحينة زيت السمسم)
- البصل: كوب ونصف (مفروم)
- عصير الليمون: ثلاث أرباع الكوب
- زيت الزيتون: كوب
- ملح: ملعقة صغيرة وربع
- الماء: كوب
- صنوبر: ربع كوب (وبقدونس / للتزيين)
طريقة التحضير
- سخني الفرن مسبقاً بحرارة 180 °.
- نظفي وتبلي السمك بالملح، ثم برديه في الثلاجة، وافرمي البصل جيداً. ضعي السمك بعد ذلك بدرجة حرارة الغرفة، رشي عليه زيت الزيتون واخبزيه بالفرن حتى يصبح لحم السمك سهل الهرس بالشوكة.
- في هذه الأثناء، اقلي البصل في زيت الزيتون ليصبح أصفر اللون.
- اسكبي ببطئ عصير الليمون والماء فوق الطحينة، وأضيفي حسب رغبتك المزيد من عصير الليمون. حركي المزيج جيداً حتى يصبح مزيحاً كريمي الشكل .
- امزجي البصل مع صلصة الطحينة، واسكبيها فوق السمك وادخليها للفرن واخبزيها لحوالي 20 دقيقة.
- بعد ذلك السمك والبصل يكونا قد امتصا بعض من الصلصة ويكون السمك قد نضج تماماً. يرش الصنوبر والبقدونس على طبق السمك لتزينه عند التقديم
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