ملح البحر يرش الجمال والصحة على شعرك وبشرتك

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رغم النصائح التي تدعو إلى التقليل من استخدامنا للملح في غذائنا اليومي يقابلها نصائح أخرى تحث على استخدام ملح البحر تحديداً للاعتناء ببشرتنا وشعرنا وبالفعل فهناك دعوات كثيرة من خبراء الصحة والجمال للجوء إلى ملح البحر لمعالجة مشاكلنا الجماليه وسنتعرف على ما يستطيع القيام به

فوائد الملح للبشرة:

– يستخدم ملح البحر في صناعة أنواع من الصابون وأقنعة الوجه ومستحضرات تنظيف البشرة فهو يعالج حبوب الشباب

– وبسبب احتوائه على الكبريت فهو يقوم بتجميع الأكسجين، وبسبب احتوائه على البوتاسيوم يقوم بالحفاظ على كمية الماء التي تحتاجها خلايا الجسم وبذلك يساهم ملح البحر بتسهيل عملية امتصاص الغذاء والتخلص من الشوائب.

– يعد مقشر رائع للبشرة لأنه لطيف عليها وهو الأكثر فاعلية في التعامل مع الجلد الميت كما يحتوي على معادن كثيرة تختص بتنعيم البشرة ويعيد الرطوبة المفقودة للجلد ولعمل أفضل خلطة من ملح البحر ليكون مقشر فعال، قومي بخلط ربع كوب من الملح مع نصف فنجان من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند وعشر قطرات من الزيت العطري الذي تفضلينه وضعي المزيج على جسمكِ بأكمله وافركيه بيديكِ في حركات دائرية.

– يساعد في التخلص من خلايا الجلد الميتة ويكون ذلك عن طريق نثر قليل من الملح على قطعة من القماش المبللة بالماء الدافئ، فقط قومي بدعك وجهك بها برفق ثم ضعي كريماً مرطباً يتناسب مع طبيعة بشرتكِ.

– تقوم جزيئات الملح بتجديد خلايا الجلد وتطهيره وتحسين الدورة الدموية ولفعل ذلك قومي بمزج نصف كوب من الملح مع ربع كوب من هلام الصبار أو من الزيت المفضل وملعقة من الزهور المجففة ثم ضعي المزيج على بشرتك ودلكيها بحركات دائرية.

فوائد الملح للشعر:

– يكافح قشرة الرأس ويساعد على إزالتها من فروة الرأس ويقوم بتحفيز الدورة الدموية فيها كما يمتص الرطوبة والزيوت الزائدة منها ويمنع ظهور القشرة.

– يساعد في تخليص الشعر من الإفرازات الدهنية ويكون ذلك عن طريق إضافة بعض الملح إلى الشامبو وغسل شعرك به.

– يمتص الرطوبة والزيوت الزائدة في الجلد مما يجعل الفطريات والقشرة من النمو في فروة الرأس.

– يمكن أن يستخدم كبلسم للشعر فهو يضيف الليونة إليه فيصبح أكثر نعومة نظراً لوجود المعادن الأساسية فيه كما يجعله براقاً ورطباً ويحميه من المشكلات المختلفة ويمنحه مظهراً جميلاً.

– يقي الشعر من التعرض للتلف ويصلح أطرافه المتقصفة ويغذيه ويقويه ويعيد إليه حيويته.

– يحتوي على خصائص تقوم بإبعاد التلف والتعرق والفطريات عن الشعر وتمنحه الليونة والنعومة ويعطيه الكثافة والمظهر الجذاب.