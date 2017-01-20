ملح البحر في خدمة جمالك

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يمكنك استخدام ملح البحر وليس ملح الطعام لتتألقي فهو أحد طرق العناية بالبشرة وتنظيفها، حيث يمكنك استخدام الملح كمقشر لبشرة الوجه والجسد، فحبيباته الناعمة ستخلص جلدك من الخلايا الميتة وستتركه ناعماً كالحرير، وإليك أهم طرق استخدام ملح البحر لتتمتعي بمزيد من الصحة و الجمال:

استخدامات جمالية للملح :

– اخلطي ملعقة صغيرة من الملح مع نصف ملعقة من زيت جوز الهند لصناعة علاج فعال لحب الشباب، وسوف يساعدك في تنظيف المسامات من الأعماق ويمنع تكاثر البكتيريا والإنتاج المفرط للزيوت الدهنية.

– إذا كنت من عاشقات وضع طلاء الأظافر فعلى الأغلب أنك تعانين من إصفرارها، قومي بخلط ملعقة صغيرة من الملح وملعقة من بيكربونات الصودا مع القليل من عصير الليمون وقومي بفرك أظافرك لإزالة اللون الأصفر وتنعيم الجلد من حولها.

– ضعي ملعقة كبيرة من الملح في زجاجة صغيرة من الماء، بعد تصفيف شعرك، قومي برشه بالمياه المالحة لتثبيته أو لتمويج الخصلات.

– للتخلص من رائحة الفم الكريهة، ضعي نصف ملعقة من الملح ونصف ملعقة من بيكربونات الصودا في كوب من الماء الدافئ ثم مضمضي لمدة دقيقة، فهذا الخليط يزيل البكتيريا والأوساخ التي تسبب الروائح.

– لتبييض الأسنان، اخلطي ربع ملعقة من الملح وربع ملعقة من بيكربونات الصودا مع القليل من الماء حتى يصبح بقوام المعجون، وضعي الخليط على فرشاة الأسنان ثم أفركي أسنانك جيداً لإزالة البقع والإصفرار.

– يمكنك استعمال المياه المالحة كعلاج للقشرة، وضعي الماء على شعرك ثم قومي بتدليك فروة الرأس لمدة 5 دقائق ثم اغسلي شعرك كالعادة، الملح سيقضي على البكتيريا ويخلص الرأس من الجلد الميت.

– للاسترخاء :

يقوم الملح بامتصاص الأتربة والدهون والسموم ليترك البشرة نظيفة ومطهرة بعمق، فقد تلاحظين أن بشرتك قد أصبحت أقل تجاعيداً مع الاستخدام المتكرر للملح، وذلك بسبب محتويات الملح المعدنية، فالمغنيسيوم وغيره من المعادن المتواجدة في ملح البحر قد يساعد في منحك بشرة شابة لأعوام كثيرة إلى الأمام.

حققي هذا الأمر من خلال إضافة ثلث كوب من الملح إلى حوض الاستحمام الخاص بك، واتركيه ليذوب، ثم استرخي لمدة نصف ساعة.

قناع يعيد التوازن للبشرة :

نقوم بمزج مقدار ملعقتين صغيرتين من الملح المطحون، مع أربع ملاعق من العسل العضوي للحصول على مزيج يشبه بقوامه العجينة، ثم قومي بوضع هذا المزيج على البشرة الجافة مع تفادي منطقة العينين. وبعد 15 دقيقة نقوم بغسل الوجه بالماء البارد، ثمّ نستعمل منشفة صغيرة نظيفة، نضعها في القليل من المياه الساخنة، نعصرها ثمّ نضعها على البشرة لمدة دقيقة تقريباً.

قناع التقشير للجسم :

نقوم بمزج ربع كوب من الملح مع نصف كوب من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، لخلق مزيج متجانس، ويمكن إضافة بضعة قطرات من الزيت الأساسي المفضّل لدينا للحصول على رائحة زكية، ثم ضعي هذا المزيج على البشرة مع حركات دائرية بهدف التدليك وفتح المسام و السماح للبشرة بالتخلص من بقايا الخلايا الميتة، وبعد الانتهاء، خذي حماماً دافئاً وأسترخي.