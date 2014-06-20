أسرار احترافية لجمال البشرة الدهنية

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أيمن الرفاعي

تتعدد مشكلات البشرة الدهنية والتي تؤرق المرأة طوال الوقت. فأحيانا تبدو مشرقة وجذابة لكنها معظم الوقت تكون مصدر إزعاج للمرأة.

حيث تظهر التبقعات والندبات والحبوب والتي تشوه مظهرها. خلال عرضنا التالي سوف نمدك بأسرار العناية بالبشرة الدهنية. اتركي بشرتك الدهنية تنطق بالألق والإشراق من خلال الخطوات التالية:

1- مقشر لطيف لبشرة الوجه:

تظهر الرؤوس السوداء وكذلك الندبات عندما يحدث انسداد لمسام الجلد ولكي نقضي على هذه المشكلة ونتخلص أيضا من الجلد الميت نحتاج إلى استخدام المقشر بين الحين والآخر.

فالتقشير هو الوسيلة الأمثل للتخلص من الطبقة الخارجية للبشرة والتي تكسبها مظهر الشيخوخة. على أية حال لا ينصح باستخدام المقشر بصفة يومية بالنسبة لأصحاب البشرة الدهنية. حيث يؤدي ذلك إلى إنتاج المزيد من الدهون.

يرى الخبراء أنه من الضروري لجوء أصحاب البشرة الدهنية إلى التقشير لمرة واحدة في الأسبوع مع استخدام مقشر خفيف لا يحتوي على عناصر كيميائية حارقة للبشرة.

2- مناديل منشفة:

ومن الضروري أيضا الإحتفاظ دائما بالورق أو المناديل المجففة للبشرة. احتفظي بها في حقيبة يدك طوال الوقت. عند الخروج من المنزل والتعرض للحرارة سوف تزداد الإفرازات الدهنية على بشرة الوجه. وحدها المناديل المنشفة هي التي تنقذك في هذا الموقف حيث تخلصك من هذه الدهون وتمنع تراكمها على مسام الوجه ومن ثم تظل بشرتك مشرقة وجذابة.

3- النوم الكافي:

pبصفة عامة يؤدي الحرمان من النوم إلى تردي وسوء حالة البشرة. وعندما نتحدث عن البشرة الدهنية فالأضرار هنا تكون مضاعفة. فمع الأرق والسهر يزداد إفرازها للدهون مما يعني انسداد المسام ووصول حالة البشرة إلى درجة عالية من السوء.

4- عدم إرباك البشرة بالمزيد من منتجات التجميل:

نعلم أن بشرتك الدهنية تحتاج إلى عناية خاصة. فمثلا تحتاجين إلى مرطب مناسب إضافة إلى السيروم مع منتجات الماكياج.

لا ننصحك باستخدام كميات هائلة من المنتجات في وقت واحد. حيث يساعد ذلك على انسداد المسام وعدم قدرة البشرة على التنفس ومن ثم تظهر التجاعيد والندبات والرؤوس السوداء. كل هذه النصائح تفيدك للعناية بالبشرة الدهنية والتخلص من مشكلاتها.

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