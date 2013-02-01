افتتاح شاطئ صير بني ياس للسفن السياحية

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تحت رعاية الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، افتتحت موانئ أبوظبي شاطئ صير بني ياس للسفن السياحية الجديد رسمياً، لتقدم بذلك وجهة شاطئية جديدة للمسافرين على متن الرحلات البحرية القادمة إلى إمارة أبوظبي.

وقام بافتتاح الشاطئ محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة ورئيس مجلس إدارة شركة التطوير والاستثمار السياحي، وبحضور نخبة من كبار المسؤولين والشركاء الإستراتيجيين، حيث جاء هذا الافتتاح تتويجاً لروح التعاون والشراكة بين أبرز الجهات المسؤولة عن تطوير قطاع السياحة البحرية في أبوظبي، والتي تضم موانئ أبوظبي، وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، والاتحاد للطيران.

من جانبه أشار محمد خليفة المبارك إلى أن شاطئ صير بني ياس للسفن السياحية يُعتبر أحد المشاريع الرائدة الفريدة من نوعها في منطقة الخليج العربي، والتي تُلبي متطلبات نمو قطاع السياحة البحرية في أبوظبي من خلال توفير محطة توقف شاطئية ضمن جولات خطوط السفن السياحية العالمية إلى الإمارة.

وقال: “يُسهم هذا المشروع في تعزيز مكانة وجهتنا السياحية، ويمنحها ميزات إضافية عبر إمكانية تسيير رحلتين إلى شواطئ الإمارة ضمن جولة واحدة. كما أنه يُجسد مدى فاعلية منهجنا القائم على التعاون المستمر مع شركائنا من الجهات المعنية لتطوير قطاع السياحة البحرية في أبوظبي. ونثق أن صير بني ياس ومحميتها الطبيعية الحاصلة على جوائز عديدة ستُثري برامج الجولات البرية لزوارنا على متن السفن السياحية”.

ويوفر افتتاح الشاطئ العصري فرصاً ممتازة لجذب رحلات السفن البحرية الإقليمية، كما سيعزز من عروض مشغلي السفن السياحية. وسيلعب الشاطئ دوراً محورياً في زيادة حركة مسافري الرحلات السياحية خلال الموسم السياحي 2016/ 2017،

ويعد شاطئ صير بني ياس للسفن السياحية نقطة التوقف الشاطئية الوحيدة من نوعها في منطقة الخليج العربي، حيث تم تطويره بما ينسجم مع الثقافة المحلية، وبما يلبي الطلب المتنامي على المرافق المتميزة، كما يوفر تجربة سياحية غنية مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى، للترحيب بكافة السفن السياحية.

ويمتد الشاطئ على طول 1.3 كلم من جزيرة صير بني ياس مع إمكانية التوسع مستقبلاً لتلبية احتياجات السوق، ويحظى بمجموعة واسعة من المرافق والرحلات التي تجول بالمسافرين في رحاب الحياة البرية ضمن جزيرة صير بني ياس ومحميتها الطبيعية، بالإضافة إلى فرصة الإقامة في أحد الفنادق الفاخرة على الجزيرة.

الجدير بالذكر أن هلا أبوظبي، التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران والمتخصصة في إدارة الوجهات، ستكون المزود الحصري للرحلات البحرية والأنشطة على شاطئ صير بني ياس.

تزامن الافتتاح الرسمي لشاطئ صير بني ياس للسفن السياحية مع وصول سفينة “إم إس سي فانتازيا”، مما جعل من إمارة أبوظبي أولى وجهاتها لرحلاتها السياحية، حيث رست السفينة في محطة أبوظبي للسفن السياحية، وأبحرت إلى جزيرة صير بني ياس وعلى متنها 4000 راكب ليخوضوا تجربة سياحية بحرية فريدة. ومن المتوقع أن يستقطب الشاطئ ما يزيد على 60 ألف مسافر من 39 رحلةً بحريةً ترسو في الإمارة خلال السنة التشغيلية الأولى.