لوحات معرض “صلة” تحث على بر الوالدين

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نظم مركز الكويت للفنون الإسلامية معرض (صلة) لبر الوالدين بخطوط رائعة بارزة في لوحات خطية تحوي نصوصاً تصب في معنى البر وذلك في مجمع الأفنيوز ، وبالمناسبة صرح مستشار ورئيس مركز الكويت للفنون الإسلامية الفنان فريد العلي عن هذا الحدث فقال: إن هذا المعرض يعتبر من أولى الفعاليات المقامة بمناسبة اختيار الكويت عاصمة الشباب العربي، لذا اهتم مركز الكويت للفنون الإسلامية في المسجد الكبير التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتنظيم هذه الفعالية وإشراك أكبر قدر ممكن من المواهب الشابة لعرض لوحاتهم وتقديم ورش فنية في الفنون الإسلامية.

وبيّن العلي أن المعرض يثري الجانب البصري والجمالي المتمثل في لوحات خطية تحوي نصوصاً تصب في معنى بر الوالدين كتذكرة جمالية تلذ فيها الأعين وتتقد فيها العقول وتتجلى على الجوارح مسالك من نور وكل لوحة تحكي قصة ومشاعر اختلطت بالمواد وترجمتها اليد إلى حروف في جنباتها بحر من معاني الامتنان لذلك الحضن المتدفق واليد الحانية والقلب الذي ينبض بالشفقة.

ولفت إلى أن المعرض تصاحبه العديد من الورش الاستعراضية التي تهدف إلى نشر الدور القيمي للفن وصولاً إلى الإحسان، وكانت الورش قد قدمت من قبل أساتذة كبار لهم باع طويل في فن الخط العربي ومواهب كويتية لها مستقبل واعد.

وتتنوع مواضيع هذه الورش فمنها في فن الخط العربي بالأسلوب الكلاسيكي والمبتكر، وأخرى في فن التذهيب والزخرفة، ومنها في فن الرسم على الماء (الآيرو) وتمتد هذه الورش من أول يوم إلى آخر يوم في المعرض خلال الفترتين الصباحية والمسائية، والذي بدأ من 16 مارس ويستمر إلى 20 الجاري.

وقال العلي أن المعرض يحتوي على 70 لوحة متضمنة آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة وأبياتاً من الشعر وحكماً مأثورة تحث على بر الوالدين والإحسان اليهما والعناية بهما، كتبت بأيدي خطاطين وآخرين من 20 دولة عربية وأجنبية، وقد بلغ عدد المشاركين 56 فناناً منهم 24 من الكويت و32 من خارجها.