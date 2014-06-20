رغم معارضة والديها جاستين بيبر وسيلينا غوميز سيتزوجان رغم أنفهم

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فضيلة بودريش

يبدو أن النجم جاستين بيبر سوف يتزوج من حبيبته السابقة سيلينا غوميز، سرا ودون موافقة والديها، حسب ما نقلته بعض وسائل الإعلام مؤخرا، وذهبت بعض المواقع الإلكترونية إلى أبعد من ذلك، عندما كشفت خبر مفاده أن الحبيبين صارا في الوقت الراهن مخطوبين، وحدث ذلك مباشرة بعد عودتهما إلى بعضهما البعض، ويستعدان ليتزوجا سرا في أقرب وقت ممكن، دون اكتراث لمعارضة الأهل.

عادت بعض المواقع الالكترونية من بينها موقع “The Hollywood gossip”، إلى تناول خبر تدخل والدي سيلينا غوميز، وطلبا من جاستين بيبر الابتعاد عن ابنتهما نهائيا، وعدم الاقتراب منها بأي شكل من الأشكال سواء كصديقة أو حبيبة، على خلفية تسببه في تدهور حالتها النفسية خلال افتراقه عنها في المرة السابقة مما جعل عودته مرفوضة من طرف والدي سيلينا.

الجدير بالإشارة فإن موقع “In touch Weekly”، نقل حقائقا تتعلق بمعارضة سيلينا غوميز لوالديها بخصوص مسألة ارتباطها بحبيبها، حيث كشفت أنها عادت بشكل مؤكد إلى حبيبها جاستين بيبر ، وصارت علاقتهما أكثر جدية من أي وقت مضى وسوف تتوج برباط رسمي في الأيام المقبلة.

وأوضح الموقع خلال تطرقه للتفاصيل، أن غوميز تتعامل مع بيبر كما لو أنهما مخطوبان ويرتقب أن يتزوجا بشكل رسمي لكن في السر، غير آبهة بموافقة أو رفض أسرتها لحبيبها، وتعتقد سيلينا أنها سوف تتخطى كل الخلافات السابقة التي وقعت بينها وبين بيبر عندما تقترن به وتتطابق وجهات نظرهما أكثر ويعيشان حياة سعيدة، واصفة أن للزواج مفعول السحر في استقرار علاقتهما.

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