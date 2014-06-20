بسبب “السيلفي” زاد الاقبال على عمليات التجميل

شارك

دبي- ريم حنبظاظة

ساهمت ملايين صور #selfies التي يتم تحميلها على إينستاجرام، سناب شات، تويتر والفيسبوك اليوم وكل يوم، في زيادة الطلب بشكل ملحوظ تماما على عمليات التجميل الجراحية منها وغير الجراحية كحقن البوتوكس والفلير وغيرها من التقنيات التجميلية.

وهذه حقيقة اكدها اطباء التجميل ويرجع الأطباء السبب، أن صور السليفي تعطي حجما أكبر للأنف، كما أنها تظهر الذقن أكثر سمنة، وبعض الوضعيات تظهره بصورة مزدوجة، كما أن خطوط الوجه التعبيرية تظهر بشكل أكبر، ما يدفع الكثير لاتخاذ القرار الجراحي.

و وفقا للجمعية الأميركية لجراحات التجميل، زاد عدد عمليات التجميل بنسبة 20 في المئة مقارنة مع عام 2014 في اميركا، أي بمجموع 12792377 عملية تم إجراءها.

شارك

Comments

comments