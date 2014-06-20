برنامج “افتح يا سمسم” بشخصياته المحببة يعود في رمضان

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يتميز شهر رمضان الفضيل بكونه فرصة للارتقاء بالنفس، عبر إكسابها الكثير من القِيَم الإيجابية التي يطمح كل إنسان للتحلّي بها، لهذا قامت مؤسسة بداية للإعلام، المنتج الرسمي لبرنامج (افتح يا سمسم)، ضمن سعيها إلى تطوير محتوى تعليمي عربي للأطفال، بالشراكة مع ورشة سيسمي(Sesame Workshop)، مؤسس برنامج سيسمي ستريت (Sesame Street)، بإعداد سلسلة جديدة خاصة بشهر رمضان الفضيل.

تتكون سلسلة رمضان من 30 حلقة، مدة كل حلقة 12 دقيقة تُقدَّم المعلومات المفيدة حول التعامل مع الأمور المالية في سياق من الفرح والمتعة.

وتم تصميم سلسلة رمضان لتشمل فقرات “احلم، خطّط، حقّق” لتعزيز القدرات الإبداعية لحل المشاكل لدى الأطفال.

وتعرض كل حلقة فقرة من”احلم، خطّط، حقّق” كجزء من مبادرة تعاونية مع ورشة سيسمي (Sesame Workshop) ومؤسسة ميتلايف (Metlife) ، ليتم عرضها في منطقة الشرق الأوسط هذا العام.

وتركز هذه الحلقات على ثلاثة عناصر أساسية لتعزيز قدرات التعامل مع الأمور المالية من خلال توعية الأطفال حول أهمية التخطيط ووضع الأهداف ،والتعرف على كيفية ضبط الذّات، ومشاركة الموارد المتاحة مع الغير.

وستظهر في تلك الفقرات دمى “افتح يا سمسم” المحببة، ومن بينها و”نعمان” و”شمس”و”المو” و”ملسون” و”كعكي”، والتي ستعالج مشاكل من الحياة الواقعية باتخاذ قرارات حكيمة.

تهدف هذه الفقرة إلى مساعدة الأطفال على فهم كيفية اتخاذ خيارات محددة لتحقيق هدف أكبر، وإلى تقديم نصائح ملائمة لعمرهم حول كيفية اتخاذ خيارات مسؤولة توفّق بين ما يريدونه وما يحتاجون إليه.

في هذا الإطار، قالت الدكتورة كايرو عرفات، المدير التنفيذي لمؤسسة بداية للإعلام: “نحن متحمسون جداً لإطلاق هذه السلسلة الخاصة خلال شهر رمضان الفضيل لحثّ الأطفال العرب الصغار على اتخاذ خيارات مدروسة مع عائلاتهم بشأن الإنفاق ومساعدة من يحيطون بهم. ويعدّ برنامح “افتح يا سمسم” منصة مؤثرة تخاطب الأطفال خلال مراحل تطورهم وتهدف السلسلة إلى استكشاف مواضيع تتعلق بالإنفاق، والادخار، والتبرّع، والتشارك من خلال حلقات تتضمن الدمى المحببة.”

وستُبَثُّ سلسلة رمضان خلال الشهر الفضيل على كل المحطات التلفزيونية الأكثر شهرة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما ستكون بعض الفقرات متوفرة على قناة افتح ياسمسم على اليوتيوب.