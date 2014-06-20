بعد النزال الشعري الراقي في المجموعة الثانية “شاعر العرب ” يستقبل فرسان المتأهلين

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حسين الصيدلي

أعلنت لجنة تحكيم برنامج الشعر الجماهيري “شاعر العرب” في دورته الرابعة أن البرنامج يقام في الكويت بالتزامن مع الاحتفاء باختيار الكويت عاصمة للتراث الإسلامي حيث يبث البرنامج عبر شاشة قناة رواسي ومن مقر مسرح عبد الحسين عبد الرضا وسط تواجد جماهيري كبير واهتمام إعلامي غير مسبوق ويتسابق الشعراء هذه الدورة على جائزة الأمير سعود بن محمد آل سعود رحمه الله، وقد كشفت اللجنة عن أسماء الشعراء الـ6 الذين تأهلوا من المجموعة الأولى للمرحلة الثانية من البرنامج وكانت قد شهدت الحلقة الثانية التي عرضت مساء الجمعة نزالا شعريا راقيا بين شعراء المجموعة الثانية ال13 .

وتأهل للمرحلة المقبلة من المجموعة الأولى 6 شعراء أعلن عن أسمائهم عضو لجنة التحكيم فهد الروقي وهم عكاش بن غزاي الذيابي ، صالح صويحي العنزي، منصور سعود الحربي، حصين بن نوره اليامي، عيران عساف الجوير وأخيرا أحمد السديري.

وقال الروقي ” وجدنا صعوبة كبيرة في تحديد الفائزين في ظل تقارب الدرجات جدا خصوصا من ال6 الى ال13 وبخصوص الشعراء الذين خرجوا ابارك لهم اختيارهم من بين الاف الشعراء للمشاركة وللأمانة الجميع يملك قدرة شعبية هائلة ومن يملك القدرة والرعبة سيكون له مستقبل باهر

من ثم القى رئيس مجلس إدارة تلفزيون رواسي الشيخ فايز بن دمخ كلمة بهذه المناسبة قائلا انه لم يشعر بالندم على خروج شعراء خلال دورات البرنامج السابقة وحلقاته المختلفة مثلما هو شعوره في هذه الليلة وأوضح” أن مجموعة الشعراء التي تشارك في الدورة الرابعة محيرة ولكن آلية البرنامج تفرض علينا خروج 7 شعراء وابقاء 6 لينتقلوا الى المرحلة المقبلة وخلال الحلقة الماضية واليوم وانا استمع للقصائد بمعية الحضور في مسرح عبد الحسين عبد الرضا وانا واثق ان الشعور نفسه يراود الملايين الذين يشاهدون البرنامج عبر فضائية رواسي نادمون على خروج شعراء الليلة من المجموعة الأولى وأتمنى للجميع التوفيق.

وكانت الحلقة الثانية من برنامج شاعر العرب بدأت بإطلالة مقدمة البرنامج حسناء إبراهيم التي استعرضت أبرز المحطات في مسيرة البرنامج بشكل عام ومهدت لتقرير عن راعي النسخة الرابعة سمو الأمير الراحل سعود بن محمد آل سعود رحمه الله من ثم أعلنت أسماء أعضاء لجنة التحكيم وهم مطلق بن شلاح وفهد الروقي وعلي المسعودي وزايد آل زايد المري

من ثم استمع أعضاء اللجنة الى مشاركات شعراء المجموعة الثانية والتي جاءت في مجملها على متسوى راق وتعكس تمكن واطلاح وثقة من المتسابقين وهم :

إبراهيم عبدالله محمد – عمان

أحمد دلي العنزي – السعودية

– بدحان حجاب السبيعي – السعودية

– جايز مقبل الشمري – السعودية

– فايح بن فيحان العتيبي – قطر

– فراج بن وسيود الكرشمي – السعودية

– فهد بن فنيس الدوسري – السعودية

– فيصل بن سابر القحطاني – السعودية

– محمد سالم الطريسي – السعودية

– محمد سعد الهجله – السعودية

– مشعل الجريشي المطيري – السعودية

– مشعل صالح الشويب – الكويت

– ياسر سعد القعيداني – السعودية

ومن المقرر ان تعلن لجنة التحكيم خلال الحلقة المقبلة عن أسماء الشعراء المتاهلين للمرحلة المقبلة من المجموعة الثانية وذلك يوم الجمعة الموافق 25 نوفمبر.

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