استياء وحزن كبير بعد إعلان خبر وفاة النجم “شاروخان”

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انقبضت أنفاس محبي النجم الهندي الشهير عالمياً شاروخان، عقب انتشار خبر وفاته علي مواقع التواصل الاجتماعي، جراء بث خبر تحطم طائرة كان على متنها متوجها نحو فرنساً، بل أن هذا النبأ أحدث فوضى كبيرة في العاصمة الهندية على وجه الخصوص.

بث موقع فرنسي على موقع الانترنت في قسم الأخبار العاجلة، خبر محزن يؤكد وفاة النجم شاروخان في حادث تحطم طائرة كانت متوجهة نحو باريس، بل أن الخبر الكاذب ذهب إلى أبعد من ذلك، عندما ذكر أن الطيران المدني الفرنسي أصدر بياناً يؤكد فيه أن الطائرة واجهت صعوبات في الهبوط ولم تتمكن من ذلك، ومازال التحقيق حول ذلك قائماً..

وما جعل معجبيه عبر العالم ينزعج للخبر الحزين، أن وسائل إعلام تطرقت إلى حادثة مقتل الممثل شاروخان مع سبعة أشخاص، عندما كانوا على متن طائرة خاصة متجهة نحو العاصمة الفرنسية باريس، وأرجع سبب تحطمها إلى العاصفة والطقس المتقلب.

الجدير بالإشارة فإن بث خبر رحيل النجم شاروخان، أسفر عن فوضى عارمة في الهند، وتمكنت الشرطة من التواصل مع شاروخان، حيث نفى خبر الحادث وأنه حي يرزق وبصحة جيدة، وكشف عن تواجده في مومباي من أجل تصوير أحد أعماله الفنية.

ومن جهتها جريدة هندية تحدثت عن نجاة شاروخان من حادث شبه مميت، بعدما انهار جزء من السقف في موقع تصوير أحدث أفلامه.