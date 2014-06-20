نجم بوليود شاروخان يفتتح مقر برافارتي الرئيسي في دبي

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سهام صالح

بحضور نجم بوليوود شاروخ خان افتتحت شركة برافارتي للبناء والمقاولات، شركة الإنشاءات العملاقة والرائدة في مجال حلول الإستدامة، مقرها الجديد في منطقة دبي الحرة لجبل علي (JAFZA). وكان من بين ضيوف الحدث للاحتفال بهذه المناسبة المميزة حشد كبير من الشخصيات الاجتماعية ومن بين الضيوف محمد المعلم,عضو منتدب ونائب رئيس أول – موانئ دبي العالمية, ورئيس بلدية كاليكوت السيد ت رافيندران

سيلبي بناء برافارتي للحماية من الحرائق متطلبات أنظمة الحماية من الحرائق. وجاءت الحاجة إلى بناء المقر الجديد للمساهمة في الحد من حوادث الحريق.التي زادت في الاونة الاخيرة يهتم هذا البناء بمكافحة الحرائق وتجارة المعدات ليقدم لعملائه اعلى مستوى من الحرفية فياخماد الحرائق والاستعانة باجود واحدث المعدات والتقنيات في هذا المجال

تعتبرمجموعة برافارتي الرائدة في مجال توفير حلول البناء الخضراء والمشاريع المستدامة للمنشآت الصناعية والسكنية والتجارية والمؤسسية في سوق الشرق الأوسط. وتشتهر بإنجازها للمشاريع بشكل مثير للإعجاب وبفعالية كبيرة من حيث التكلفة، وتتميز بين المنافسين الإقليميين بجذب الاهتمام العالمي لها كما حصلت على العديد من الجوائز.

إن علاقة مجموعة برافارتي مع عملائها مبنية على المودة. يذهب العملاء عادة إلى المزود أو الإدارة مباشرة وفقا للمعايير المؤسسية، ولكن توفر برافاتي طريقا مختلفة حيث تأتي شخصيا لخدمة عملائها.

لدى المشروع الجديد للمجموعة رؤية مختلفة للحد من التوتر في غرف الاجتماعات. فهي تمنح الشركات العالمية أجواءاً مريحة لبناء العلاقات. وتبنى هذه العلاقات على ملاعب الريشة بين شبكة من العملاء حيث يتم تطوير الروابط الشخصية أكثر. ويستقبل هذا المرفق أيضا منشأة ترفيهية لجميع موظفي مجموعة برافارتي وأسرهم وأصدقائهم، لتضيف السعادة للمجموعة.

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