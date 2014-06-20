“شاه روخ خان” يتلقى هدية من فريق ريال مدريد

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تلقى النجم الهندي “شاه روخ خان” الشهير بلقب”ملك بوليوود”، هدية خاصة منحها له النادي العريق ريال مدريد، والتي تعد حلم العديد من الفنانين في العالم، حيث منحه النادي قميص الفريق الرسمي، موقع عليه اسمه ورقمه المفضل، وفي نفس الوقت يستعد النجم الشهير لعرض أحدث أفلامه في دور السينما، والذي يحمل عنوان “Raees” بتاريخ 25 يناير الجاري، ويصنف هذا الفيلم ضمن أفلام الإثارة والتشويق.

أكد الممثل الهندي الشهير “شاه روخ خان”، على حسابه في موقع الصور الشهير “أنستغرام” تلقيه هدية من فريق ريال مدريد، وتمثلت في قميص للفريق الأسباني الشهير، كتب عليه اسم “شاه روخ خان” مختصراً في كلمة “SRK”، وإلى جانبه رقمه المفضل وهو “555”.

واغتنم النجم الهندي الفرصة ليرفع على موقع التواصل الاجتماعي عبارات الشكر والامتنان للفريق الأسباني “ريال مدريد”، وعلق على صورة له وهو يحمل القميص: “.. أنا حقاً أستمتع بمباريات الفريق.. كل التوفيق في المباريات المقبلة.. شكراً لإرسال هذه الهدية..”.

وينتظر الممثل الهندي في الفترة الحالية، انطلاق عرض آخر أفلامه المنتجة “Raees”، والذي سيشاهده الجمهور في دور السينما هذا الشهر، حيث يقاسمه البطولة الممثلة الباكستانية ماهرة خان، وأسندت مهمة الإخراج ل”راهول دولاكيا” وأنتجه شركة فرحان أختر وريتيش سيدواني، كذلك جورى خان زوجة شاه روخ خان.