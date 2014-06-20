الفنانة البحرينية شيلاء سبت ملكة الموضة العربية لعام 2017

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وقع الاختيار على الفنانة البحرينية شيلاء سبت لتحمل لقب سفيرة وملكة للموضة العربية لعام2017، حيث توجت بهذا اللقب المميز في كرنفال ضخم خصص للموضة، احتضنه فندق “موفنبيك” بالقاهرة، وتزامن هذا الحدث مع الاحتفاء بيوم اليتيم.

حرصت الفنانة البحرينية الشابة شيلاء سبت على مشاركة معجبيها فرحتها بنيلها هذا اللقب الهام في مسارها الفني، من خلال نشرها مجموعة من الصور من هذا الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستغرام” الشهير، واغتنمت الفرصة لتتقدم بعبارات الشكر والتقدير لجميع المسئولين، الذين عكفوا على تنظيم هذا المهرجان وكل من شارك في عملية اختيارها.

وعبرت شيلاء بهذه المناسبة الخاصة والسعيدة والتي تركت أثراً طيباً في نفسها قائلة: “..كل الشكر لكل المساهمين في هذا الحدث الضخم وكذا جميع الحاضرين.. بالفعل لساني يعجز عن التعبير .. لله الحمد.. هذا التكريم إضافة جميلة لي وشرف كبير إني أكرم مع حشد كبير من نجوم الوطن العربي.. سعيدة جداً لاختياركم لي.. كل الشكر للجميع..”.

يذكر أنه سبق للفنانة البحرينية الشابة أن تألقت وحصدت العديد من الألقاب المهمة، فقد سبق لها وأن اختيرت ملكة جمال الفنانات العرب سنة 2015، وفازت إلى جانب ذلك بمسابقة ملكة جمال الشرق الأوسط لعام 2013، ولا ينبغي أن ننس فوزها في بلدها حيث حصلت على مركز الصدارة في مسابقة ملكة جمال البحرين لعام 2010. تنحدر هذه الممثلة التي تعنى بالموضة من أسرة فنية، واقتحمت عالم التمثيل في سن الطفولة بمساعدة شقيقتها الكبرى شيماء، حيث أدت دوراً صغيراً في مسلسل سعودي يحمل عنوان “عائلة أبو رويشد” عام 1998، لكنها أنذاك لم تستمر في التمثيل، ورغم أنها لازالت شابة في بداية الطريق لكن في رصيدها أكثر من 20مسلسل وثلاث مسرحيات.