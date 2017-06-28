محمد رمضان يعلن خطوبة شيماء سيف والمنتج كارتر

شارك

اختار النجم “محمد رمضان” الإعلان عن خطوبة الفنانة الكوميدية “شيماء سيف” على صديقه المنتج “محمد كارتر”، بعد نهاية أحد عروض مسرحية “أهلاً رمضان” التي يلعب بطولتها إلى جانب العديد من النجوم الشباب.

وسأل “رمضان” الفنانة “شيماء سيف” عن قبولها الارتباط بالمنتج “محمد كارتر” لترد بــ “نعم”، وسط حضور جماهيري وفرحة كبيرة من زملائها، قبل أن يصعد “كارتر” ليلبسها خاتم الخطوبة.

وذكرت مصادر صحفية أن علاقة “شيماء” بخطيبها تطورت أثناء تقديمها لبرنامج “نفسنة” الذي شاركتها تقديمه الممثلتين “بدرية طلبة” و”هيدي كريم”، حيث كان يشغل مدير إنتاج البرنامج، وكانت “شيماء” قد ذكرت في أكثر من مناسبة أنها تعيش قصة حب دون أن تكشف عن اسمه قبل أن يتم التعرف عليه عقب إعلان الخطوبة رسمياً.