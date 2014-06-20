جائزة من كريستال لشاكيرا على إنسانيتها

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حصلت المغنية الكولومبية شاكيرا جائزة “كريستال” عن أنشطتها الإنسانية، بعد أن قامت بإنشاء مؤسسة تعمل لتوفير التعليم اللازم للأطفال في كولومبيا.

وناشدت شاكيرا قادة العالم ورجال الأعمال خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في “دافوس” السويسرية دعم الجهود لإطعام وتعليم ورعاية الأطفال المعدمين.

وقالت في كلمتها: “أطفال اليوم سيحركون أعمال الغد، قدرتهم على الإسهام في تشكيل مجتمعات الغد ستحل مشاكل الغد”، مضيفة “في هذه القاعة بعض من أقوى الشخصيات في العالم وأنا مقتنعة تماماً أنكم تعلمون ما يعنيه تحقيق التقدم”.

وأشارت شاكيرا للحاجة بالاستعانة باستراتيجيات التجارة والموارد البشرية والمواهب في الشركات من أجل أعمال خير.

ونشر الحساب الرسمي لمنظمة اليونيسف على تويتر تغريدة، كتبت فيها: “تهانينا إلى سفيرة النوايا الحسنة، شاكيرا، بالحصول على جائزة كريستال”.