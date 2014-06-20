المنتدي العربي للثقافة والسلام يمنح المطربة شمس وسام شخصية العام في الفن

أيمن الرفاعي

قرر المنتدى العربي العالمي للثقافة والسلام برئاسة الروائي والمنتج السعودي نور الحراكي ؛ إقامة حفل تكريم في في شهر نوفمبر المقبل ؛ في أحد فنادق القاهرة الكبرى لتكريم وتسليم المطربة الكويتية شمس وسام شخصية العام في الفن.

هذا وقد سبق للمنتدى منح خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسام السلام ومنح الأميرة هيا بنت الحسين وسام العمل التطوعي؛ كما وقع الاختيار في مجال الفن على المطربة الكويتية شمس بسبب نجاحها الذي حققته في فترة وجيزة وحصولها على أفضل مطربة خليجية في 2001 وفي 2007 كونها قدمت لون جديد في الطرب؛ كما تعد المطربة شمس أول فنانة عربية تتعاقد معها شركة إنتاج أمريكية؛ وهو ما يؤكد نجاح المطربة شمس والتي تعمل في هدوء بعيدا عن اي ضوضاء لتخرج بعمل فني له ما يميزه عن غيره من المنتشر في الأسواق.

وقال نور الحراكي في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن اختيار المطربة شمس يرجع إلى النجاح الكبير الذي حققته؛ وكونها فنانة تحمل لواء الثقافة الإنسانية؛ وتحاول أن تقدم من خلال فنها؛ هذه المعاني التي تعزز رسائل الفن تجاه تطور المجتمع؛ فضلا عن تميزها بلون غنائي مختلف وهو ما جعل لجنة المنتدى تختار المطربة شمس لمنحها وسام العام في الفن.

وأضاف الحراكي أن حفل التكريم سيضم عدد من الفنانين والمنتجين والمخرجين المصريين والعرب؛ مشيرا إلى أن المنتدى قرر عمل 3 أوسمة في ثلاث مجالات هم السلام والفن والثقافة ويمنح الوسام لكل شخصية تقدم للإنسانية عمل قيم يعمل على تعزيز الإنسانية ويشجع على ثقافة السلام وذلك من خلال المجالات التي سبق ذكرها