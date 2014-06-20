شمس تكرم للسنه الثانية على التوالي من مونديال القاهرة الفني والإعلامي

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فضيلة بودريش

سطعت الفنانة الكويتية شمس، كنجمة متألقة بعد تكريمها من طرف مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام، تقديرا لأعمالها الفنية وعطائها المتميز لعام 2016، في سابقة وصفها المختصون أنها الأولى من نوعها، على اعتبار أنه تم تكريمها للمرة الثانية من طرف نفس المهرجان، عقب تكريمها كذلك في العام الماضي.

في حفل دافئ ومميز حضره العديد من النجوم والفنانين والإعلاميين العرب، كرمت الفنانة الكويتية شمس، تقديرا لأعمالها الفنية الراقية والعذبة وأدائها الرائع وتقدمها المستمر، في العمل الفني علما أن المهرجان الذي ترأسه إبراهيم أبو ذكرى رئيس إتحاد المنتجين العرب، وقع اختياره على شمس الأغنية العربية كما يلقبها جمهورها بالوطن العربي، لتكون الفنانة المكرمة في حفل الختام، الذي نظم في القاهرة وتزامن ذلك مع وجود شمس في القاهرة، في الأيام القليلة الماضية، بهدف إحياء حفلات غنائية، وبالموازاة مع ذلك لم تفوت شمس الكويتية فرصة مشاهدة عرض مسرحية “حارة العوالم” لصديقتها فيفي عبده، بل وقامت بمقاسمتها الوقوف على المسرح من خلال الغناء والرقص.

وحملت شهادة أبو ذكرى رئيس المونديال الفني والإعلامي، عرفانا قويا بخصوصية وتميز هذه الفنانة العربية، حيث قال أن اختيار شمس للعام الثانى على التوالى، يعد بالفعل سابقة لم تسجل منذ تأسيس وإطلاق المونديال، معتبرا في نفس الوقت أن ذلك يعكس تقدير المونديال بجميع لجانه المختلفة، لهذه النجمة الكويتية وتقديرا حقيقيا لكل ما قدمته من أعمال فنية راقية.

من جهتها اكدت الفنانة شمس، بأنها تعتز بالتكريم وأغبطها كثيرا، مفتخرة بجمهورها العريض، الذي يبحث دوما عن جديدها ويتابع حسابها الخالي من الأشخاص الوهميين، حتى تعرض حسابها على موقع تويتر للاختراق حسب ما كشفت عنه.

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