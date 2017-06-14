إكسسواراتك هذا الصيف بالقش والشراشيب ورسومات الطبيعة

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انتهت دور الأزياء العالمية الشهيرة من تقديم عروض مجموعاتها الجديدة من الأزياء والإكسسوارات لموسم الصيف المقبل، وفي نظرة سريعة على تلك العروض لفتت موضة الإكسسوارات لصيف 2017 الأنظار إلى اتسامها بالمرح والحيوية ومعانقتها للطبيعة الجميلة بل وجدنا أن هناك شبه إجماع بين العلامات الشهيرة على استخدام القش والشراشيب في تصاميمهم للحقائب والأحذية والمجوهرات التقليدية، لنلقي نظرة فاحصة أكثر على موضة الإكسسوارات هذا الصيف.

إكسسوارات بأحضان الطبيعة

استعانت معظم الدور العالمية في تصميماتها برسومات الفواكه وكذلك الرسومات الاستوائية التي تصور فيها كل ما يوجد من سحر وجمال في الطبيعة وبالتحديد في الغابات.

وهناك تنوع وخيارات عديدة من نقشات الطبيعة، يمكنك انتقاء ما يناسبك والأقرب إلى ذوقك..

فإذا كنت تعشقين الألوان والرسومات المثيرة فهذا سيشعرك باستمرار بحيوية كبيرة.. إذن يمكنك انتقاء الإكسسوارات الاستوائية التي تنبض بالألوان، ويمكنك كذلك أن تختاري حقيبة أو مظلة أو حذاء صيفي أو أقراط مطبوع عليها رسومات الببغاء والنخيل، وما إلى غير ذلك من سحر الطبيعة الاستوائية، وبنفس الاتجاه بإمكانك انتقاء إكسسوارات تحتوي على رسومات الفواكه الممزوجة ما بين الجلد وصور الفواكه بألوانها الساطعة والمشعة.

القش خفة وبساطة

لاشك أن ميل العديد من دور الأزياء هذا الصيف إلى انتقاء القش في العديد من تصاميم إكسسواراتها يأتي نتيجة اتسام هذه المادة بالخفة والمرح، بل وحرصوا أن يختاروا للقش ألواناً باردة بعيدة عن القتامة وقد وجدنا هناك العديد من القطع الجميلة من الحقائب والأحذية والقبعات مصممة بالقش، وهي تتماشى تماماً مع الأزياء العملية والفساتين الخفيفة حاولي إذاً أن تنسقي إكسسوارات القش مع هذا النوع من الأزياء وستبدين مشرقة وحيوية.

شراشيب ملونة

نقترب بأسابيع قليلة فقط من فصل الصيف، ويبدو أن خيار الشراشيب الذي بدأت في طرحه دور الأزياء سوف يكون موجوداًَ بقوة في السوق عبر مختلف تشكيلات الأكسسوارات من حقائب وأحذية ومجوهرات، ولن تكون هذه الشراشيب بلون واحد، حيث شهدت تطوراً وأدخلت عليها الألوان الجميلة والجذابة. لا تترددي في انتقاء قطعة إكسسوار بالشراشيب فأنت بذلك تكوني امرأة عصرية مواكبة للموضة.