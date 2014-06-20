جولات تعريفية بجائزة الشارقة للإتصال الحكومي

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يتوجه وفد من مركز الشارقة الإعلامي إلى دولة الكويت تعقبها زيارة إلى المملكة العربية السعودية تهدف إلى التعريف بالفئتين الجديدتين لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي التي تستهدف المؤسسات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي، واطلاع المسؤولين هناك على شروط وآليات المشاركة في الدورة الرابعة للجائزة.

ويضم الوفد الذي يرأسه الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مركز الشارقة الإعلامي، كلاً من طارق سعيد علاي، مدير مركز الشارقة الإعلامي، وأسماء الجويعد، مديرة جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، وجواهر النقبي، مديرة المنتدى الدولي للاتصال الحكومي.

ومن المقرر أن يلتقي وفد مركز الشارقة الإعلامي خلال زيارته إلى الكويت وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير الإعلام وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى في عدد من الجهات الحكومية.

وسيتوجه أعضاء من وفد مركز الشارقة الإعلامي بعد الانتهاء من زيارة دولة الكويت إلى المملكة العربية السعودية للقاء مسؤولي إدارات الإعلام والاتصال في وزارات الصحة، والمواصلات، والثقافة والإعلام، والاقتصاد والتخطيط.

وتشكّل هذه الزيارة خاتمة الجولات التعريفية التي أطلقها المركز في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي انطلقت في مطلع شهر نوفمبر الماضي الجاري بهدف التعريف بالفئات الجديدة للجائزة، وتشجيع الجهات الحكومية الخليجية على المشاركة في دورتها الرابعة من خلال فئتيّ “أفضل تفاعل للاتصال الحكومي عبر شبكات التواصل الاجتماعي” و” أفضل حملة اتصال حكومي” والمخصصتين للجهات الحكومية في الخليج للمرة الأولى في تاريخ الجائزة.

وقد حققت الجولات التعريفية لجائزة الشارقة للإتصال الحكومي نجاحاً ملحوظاً،عكسه الاهتمام الكبير، من قبل كافة مسؤولي وممثلي الجهات الحكومية التي التقى بها وفد مركز الشارقة الإعلامي،بالجائزة والمشاركة فيها، وذلك في سلطنة عُمان، ودولة قطر، ومملكة البحرين.