تميز صحفي لمحررة “اليقظة” في مسابقة الشيخ مبارك الحمد للتميز الصحفي

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تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد نيابة عن سموه، اختتمت مسابقة الشيخ مبارك الحمد الصباح للتميز الصحفي دورتها التاسعة وذلك بتوزيع الجوائز على المتميزين بالأعمال الصحفية بدولة الكويت.

وقد جاءت المنافسة لهذا العام حامية الوطيس، فبعد استبعاد الأعمال غير المطابقة كان هناك 200 عمل مميز تنطبق عليها كافة الشروط.

وتحمل المسابقة في دورتها لهذا العام اسم العم خالد يوسف المرزوق تكريماً له على ما قدمه لعالم الصحافة بدولة الكويت.

وقد قام الشيخ صباح الخالد ممثل راعي الحفل بتسليم الجوائز للفائزين نيابة عن سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء. وقد جاء الفائزون بالدورة التاسعة للمسابقة كالتالي:

فئة العموم قسم التحقيق الصحفي:

المركز الأول أحمد بومرعي من مكتب قناة (العربية) في الكويت.

المركز الثاني منتهى الفضلي من (كونا).

المركز الثالث فواز كرامي من (كونا).

فئة العموم قسم اللقاء الصحافي:

المركز الأول رضا محمد علي أحمد من جريدة (الراي).

المركز الثاني أمل نصر الدين من مجلة (اليقظة).

المركز الثالث عبدالله عثمان من جريدة (السياسة).

فئة العموم لقسم التقرير الصحافي:

المركز الأول دينا السعيد من جريدة (القبس).

المركز الثاني أحمد مغربي من جريدة (الأنباء).

الثالث فهد التركي من جريدة (الجريدة).

فئة العموم قسم التصوير الصحافي:

المركز الأول جابر عبدالخالق من (كونا).

المركز الثاني رائد ناصر من جريدة (الجريدة).

المركز الثالث نايف العقلة من جريدة (الراي).

فئة الشباب قسم التحقيق الصحافي:

المركز الأول يوسف العبدالله من جريدة (الجريدة).

المركز الثاني خلود العنزي من (كونا).

المركز الثالث روان النقيب من (كونا).

فئة الشباب قسم اللقاء الصحافي:

المركز الأول إسراء الكندري من جريدة (آفاق) الجامعية.

المركز الثاني علي الحرز من (كونا).

المركز الثالث آمنة عاشور من (كونا).

فئة الشباب قسم التقرير الصحافي:

المركز الأول محمد الكندري من (كونا).

المركز الثاني مبارك العجمي من (كونا).

المركز الثالث عمر اللوغاني من (كونا).

فئة الشباب قسم المرئي والمسموع:

المركز الأول زهراء الكاظمي من قناة مجلس الأمة (المجلس).

المركز الثاني حمد السهيل من إذاعة الكويت.

“واليقظة” – وجميع العاملين بها – يتقدمون للزميلة المتميزة دائماً أمل نصر الدين بأرق التهاني، آملين أن تكون الجائزة دافعاً يحثها على المزيد من التفوق لتبوؤ مكانة عالية بالوسط الصحفي بما يليق بجدارتها الصحفية وخبرتها الواسعة.