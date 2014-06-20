الشيخ ثامر الجابر: الكويت تحمل مصباح الخير والعطاء

شارك

نظمت سفارة دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية حملتها السنوية للتبرع بالدم تحت شعار «معاً ننقذ حياة»، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة السعودية ممثلة ببنك الدم ومدينة الملك سعود الطبية، ولقد أكد سفير الكويت بالمملكة العربية السعودية “الشيخ ثامر الجابر” في تصريح صحافي: أن الحملة تأتي امتداداً لمبادرات أخوية مماثلة نظّمتها السفارة في إطار العلاقات المصيرية والتاريخية التي تربط بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، مبيّناً أن الحملة جاءت تجسيداً لعمق أواصر الأخوة والتلاحم وصدق مشاعر الحب الذي يكنّه الشعب الكويتي لأشقائه في المملكة الشقيقة.

وقال إن الكويت تحمل مصباح الخير والعطاء الذي لا يعرف حدوداً على مستوى العالم من خلال المبادرات في الأعمال الإنسانية والخيرية والتنموية، انطلاقاً من قيم وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وعاداتنا والتقاليد الراسخة القائمة على التكافل والتراحم، مشيراً إلى أن التبرع بالدم يعد تعبيراً لشكر الله تعالى على نعمة الصحة والعافية ورفع ثقافة حملات التبرع حتى تصل إلى «مبادرات لا مناشدات» لتعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي والإنساني.

وأعرب الجابر عن الشكر والتقدير البالغين لكل من استجاب لدعوة السفارة من الكويتيين والسعوديين وأعضاء السلك الديبلوماسي إلى جانب المقيمين ومنسوبي السفارة للمشاركة في إنجاح حملة التبرع بالدم، متمنياً للجميع موفور الصحة والعافية وأن تستمر هذه المساهمات في هذه الحملة بما يحقق أهدافها الإنسانية السامية، مبيناً أن عدد المتبرعين وصل في اليوم إلى 109 اشخاص.

وأكد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة لدى المملكة في تصريحات متفرقة خلال مشاركتهم في الحملة أن مثل هذه المبادرات غير مستغربة على دولة الكويت وعلى سفارتها في الرياض التي دائماً ما تقوم على مثل هذه المبادرات والأنشطة، حيث قال سفير فنزويلا لدى السعودية خوسيبا اتشوتيغي أن الحملة مبادرة «إنسانية جيدة» داعياً الجميع إلى التبرع بالدم لحماية أرواح الناس.

من ناحيته، أشاد سفير السودان لدى المملكة عبدالباسط السنوسي بالمبادرة الإنسانية الطيبة، مشدداً على أن الكويت وسفيرها الشيخ ثامر الجابر سباقان في مثل هذه الأعمال الإنسانية.

ومن جانبه أوضح سفير تركيا في المملكة يونس دميرار أن الكويت معروفة بالأعمال الإنسانية للعالم أجمع. من جهته، بيّن سفير اليمن الدكتور شائع بن محسن الزنداني أن الحملة عمل إنساني مقدر كتقليد سنوي للسفارة الكويتية، مؤكداً أن هذه الاعمال ليست غريبة على الكويت. وأوضح سفير قطر الشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني أنها المشاركة الثانية له منذ تولي مهام عمله في الرياض بهذه المبادرة من سفارة الكويت.

كما أعرب سفير العراق الدكتور رشدي العاني عن الأمنيات للكويت بالازدهار والتطور. وأكد سفير الامارات محمد الظاهري أن هذه المبادرة الانسانية السنوية لفتة رائعة.

بدوره، تقدم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر الدوسري بالشكر للكويت ولسفارتها، معتبراً أنها أمر غير مستغرب على أهلنا في الكويت واصفاً المبادرة بالرائعة.

وكرم الشيخ ثامر الجابر المشاركين في الحملة من الطاقم الطبي، مشيداً بمجهوداتهم الكبيرة خلال الحملة التي شهدت اقبالاً جيداً من المتبرعين.