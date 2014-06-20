الشيخة فادية السعد الصباح: مسابقة ” ابتكار الكويت” نمت القدرة عند الفتيات على البحث العلمي

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على هامش انطلاق فعاليات الحفل المحلي لمسابقة الشيخة/ فاديه السعد الصباح العلمية لعام 2017، في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بدأت المنافسة الخليجية لجميع المشاركات من دول الخليج العربي والمؤهلات من دولة الكويت للتنافس على المراكز الأولى في المسابقة على المستوى الخليجي وبهذه المناسبة القت رئيسة المبادرة الشيخة فادية السعد الصباح كلمة قالت فيها:

إنه لمن حسن الطالع أن نلتقي ودولة الكويت الغالية تحتفي وتحتفل بمرور ستة وخمسون عاماً على الاستقلال ومضي ستة وعشرون عاماً على التحرير.

إنها للحظة اعتزاز وتقدير أن تتزامن هذه المناسبة ونحن نحتفل سوياً في هذا الجمع الطيب … بكوكبة من الطالبات الموهوبات خرجن من عبق مسابقة ابتكار الكويت أبهرننا بتفوقهن وموهبتهن .. وليثبتن أن مسابقة ابتكار الكويت تتطور عاماً بعد عام، وترسخ البعد العلمي والبحثي لدى الفتيات من طالبات دولة الكويت وبغض النظر عن مواقعهم. حيث أن الدور المحوري لإقامة هذه المسابقة العملية إنما ينبع من إيماننا بأهمية تطوير الفكر التفاعلي وتنمية القدرة على البحث العلمي والتفكير المنهجي.

إن مسابقة ابتكار الكويت ومنذ انطلاقتها تتطلع إلى غرس المفاهيم المجتمعية الراقية مثل تقبل الآخر، تبادل الرؤى، ومزج الأفكار للوصول إلى الاستفادة المتبادلة … خاصة وأن الوضع الراهن يتطلب وجوب تكوين الشخصية التكاملية للمرأة الكويتية ليكون دورها فاعلاً ومؤثراً في حركة المجتمع ومراكز صنع القرار.

إن عمل المرأة الكويتية في مجال التنمية المستدامة بات يتقلص ولا يمثل المرأة ودورها المحوري والمركزي في العديد من مواقع العمل ومن حيث لا يعتبر تمثيل المرأة في المجالس النيابية في الوطن العربي انعكاساً لقدرتها التفاعلية وتأثيرها على حركة المجتمع.

ومن هنا، أطالب وأناشد منظمات المجتمع المدني الكويتي بتضافر الجهود وتوحيد الرؤى لإقرار نظام الكوتة للمرأة الكويتية في انتخابات المجالس النيابية ليكون تمثيل المرأة متوازناً مع دورها في التنمية المجتمعية وحركة المجتمع.

إنني أتطلع بكل أمل أن تنطلق مسابقة ابتكار الكويت من المحلية الخليجية لتحتضن الموهوبين والمبتكرين من الدول العربية تمهيداً للوصول للعالمية.

وهذا يأتي بجهودكم وإسهاماتكم من أجل مستقبل مشرق للشباب والشابات في عالمنا العربي.

اختم كلمتي بالدعاء إلى الله عز وجل أن نكون قد ساهمنا في رفع كفاءة وقدرة الطالبات على منهجية البحث العلمي وتشجيعهن على الفكر والإبداع والابتكار شاكرة لراعي نهضتنا صاحب السمو الرعاية السامية.