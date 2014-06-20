الشيخة لطيفة الفهد: احتفالية يوم المرأة الكويتية إعلاء لشأنها وتقديراً لدورها في التنمية

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أشادت رئيسة لجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس الوزراء الشيخة لطيفة الفهد، بالجهود التي تبذلها الحكومة من أجل إعلاء قيمة المرأة الكويتية، وتوفير الرعاية الكاملة والامكانات اللازمة لتفعيل دورها في التنمية.

ودعت الشيخة لطيفة الفهد في تصريح أمس، نساء الكويت إلى المشاركة في احتفالية يوم المرأة الكويتية تحت شعار “المرأة عطاء وبناء” والتي تقام تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وأوضحت الشيخة لطيفة الفهد، أن تفاعل المرأة الكويتية مع هذه الاحتفالية التي ستقام بفندق الشيراتون في الـ 16 من الشهر الجاري، يظهر الوجه الحضاري المشرق والمشرف لدولة الكويت، باعتبارها في طليعة الدول التي تهتم بالمرأة وتعزز مكانتها في المجتمع والعالم.

وقالت أن الاحتفالية التي تقام هذا العام تحت شعار «المرأة عطاء وبناء» تتزامن مع يوم تاريخي ومشهود بالنسبة للمرأة الكويتية، وهو يوم 19 من مايو عام 2005 الذي حصلت فيه على كامل حقوقها السياسية.

وأكدت أن الكويتية حظيت منذ عقود طويلة باهتمام القيادة السياسية، التي أدركت دائماً دورها الفاعل في البناء ومكانتها الكبيرة في المجتمع.

وأضافت أن المرأة الكويتية كانت على مستوى هذه الثقة، وأثبتت كفاءتها في كافة المجالات والمواقع، وضربت الأمثلة في العمل والقدرة على العطاء وتحقيق الإنجازات.

وأعربت عن أملها في أن تكون احتفالية هذا العام بداية انطلاقة حقيقية للمرأة الكويتية نحو المشاركة الفاعلة في جهود التنمية التي تشهدها الكويت في كافة المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.

ويشارك في الاحتفالية كبار المسؤولين والقيادات النسائية بمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، وممثلو منظمات المجتمع المدني، وعدد من الشخصيات الفاعلة في المجتمع، إضافة إلى وفود عربية وخليجية وممثلي المنظمات الدولية بالكويت، ورؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدين لدى دولة الكويت.

وسيتم خلال الحفل تكريم بعض الشخصيات النسائية المتميزة داخل المجتمع.