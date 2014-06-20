أجمل إطلالات شيسيدو لخريف وشتاء 2016

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سهام صالح

تتميّز إطلالات موسم خريف/شتاء هذا العام بلمسات راقية كلاسيكية وبماكياج طبيعي ناعم، فقد استقت الإلهام من أحدث مستحضرات العناية بالجمال التي طرحتها شيسيدو مؤخراً، وتشمل كريم الأساس Synchro Skin وأحمر الشفاه Rouge Rouge.

كما جاءت إطلالات خريف/شتاء 2016 بتوقيع أنامل خبيرة الماكياج نوريكو أوكوبو، وكشفت فيها شيسيدو عن آخر صيحات الماكياج لتطلّي بأبهى حلّة طيلة الموسم. فقد أصبح الاعتناء بجمالك أسهل مع شيسيدو التي تضع بين يديك كل المستحضرات المثالية لتتألّقي هذا الخريف، إمّا بشفتين مزدانتين بلون داكن، أو بلمسة من البريق، أو بماكياج الناعم. وفيما يلي احدث المستحضرات التي طرحت في الاسواق لخريف وشتاء 2016

نبذة عن شيسيدو

نجحت شركة شيسيدو في ترسيخ اسمها وتطويره عالمياً بفضل سعيها الدؤوب والمثمر، على مدى 140 سنة منذ تأسيس العلامة التجارية، إلى الجمع بين تقاليد الشرق الأصيلة وفلسفته من جهة، والتطورات التكنولوجية والعلمية التي توصّل إليها الغرب من جهة أخرى.

تفتخر شيسيدو بامتلاكها محفظة منتجات وخدمات متنوعة وبارزة في عالم الجمال، لا سيما منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات الوقاية من الشمس، ومستحضرات التجميل والعطور المخصّصة للنساء والرجال. وبالنظر إلى مستقبل الجمال، يمكن الجزم بأنّ اسم شيسيدو يجسّد بوضوح صورة عالمية حقيقية محورها الجمال مهما اختلفت الوجوه وتعدّدت الخلفيات.

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