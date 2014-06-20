الشيخة فاطمة الصباح: قضينا 11 عاما من العمل المتواصل لحماية الحيوانات و البيئة الكويتية

شارك

سهام صالح

بمناسبة حصول الشيخة فاطمة مبارك الصباح، الرئيس التنفيذي و نائب رئيس الجمعية الكويتية لحماية الحيوان وبيئته (K’S PAT علي لقب سفير دولة الكويت لليوم العالمي للحيوان منThe Nature Watch Foundation منظمة الحيوان العالمية والكائنة بالمملكة المتحدة خصت اليقظة بتصريح قالت فيه: اننا اليوم نحتفل ونشارك العالم باليوم العالمي للحيوان وسط هؤلاء الاطفال لكي نزرع فيهم حب ورحمة ورعاية الحيوان فالحياة واحدة لكل المخلوقات الحية والرحمة هي الرحمة للجميع ولقد تم اتخاذ قرار بالاحتفال بهذا اليوم في المؤتمر الدولي لحركة حماية الطبيعة، الذي عقد في فلورنسا، بايطاليا عام 1931 ويهدف هذا اليوم من قبل حماة الحيوانات في جميع أنحاء العالم، عن استعدادهم لتنظيم مجموعة متنوعة من المناسبات العامة سنويا لرفع مستوى الوعي العام بضرورة حماية البيئة، وتعزيز نشاط الرفق بالحيوانات.

* اشارت الصباح . ان الجمعية الكويتية لحماية الحيوان وبيئته (K’S PATH) تأسست في العام 2005، وهي الجمعية غير الربحية الأولى لرعاية الحيوان وبيئته التي نالت ترخيصاً رسمياً في الكويت. وتدير الجمعية أوّل ملاذ ومأوى في الكويت للحيوانات البرّية، والحيوانات الأليفة، وحيوانات المزارع في الوفرة حيث يتمّ تأمين الرعاية الطبية، والطعام، وخدمات التبنّي، وإعادة التأهيل، والملاذ طوال الحياة لـ300 حيوان تقريباً وتنظيف الشواطئ من النفايات منذ عام 2011 مؤكدة انه بعد مرور 11 عاما علي تأسيس الجمعية قدمت فيها العديد من الاعمال والبرامج لحماية البيئة الكويتية ومنها برنامج حماية البيئة البحرية حيث قمنا بأكثر من ٢٢٣ عملية تنظيف وتم ازالة أكثر من ٦٠٤٢٨ كج من النفايات بمساعدة ٣١١٤ متطوع في ١٣ موقع بالاضافة الي برنامج التعليم التوعوي للطلاب والذي زار ٣٥ مدرسة وجامعة قمنا فيها بتثقيف أكثر من ٢٢٨٥٨ طالب وطالبة عن اهمية رعاية الحيوان والاهتمام بنظافة البيئة بمساعدة ٨٢ متطوع وتم تنظيف ١٣ موقع بمساعدة الطلاب كما تم تنظيف شاطئ الصلبيخات احتفالاً بمرور 11 عاماً علي إفتتاح الجمعية لاهميته للكائنات البحرية والطيور بمساعدة السفارة الأمريكية في الكويت ، المدرسة الوطنية الإنجليزية ، المدرسة الإنجليزية الجديدة ، المدرسة الأمريكية المتحدة ، كشافة امريكا ، درون انلمتد ، شركة بركات للأغذية RUGBII , وغيرهم حيث تم ازالة أكثر من ٢٠٠٠ كج من النفايات بمساعدة ١٢٠ متطوع خلال ساعتين فقط بجانب تنظيف شاطئ الدوحة.

واوضحت الصباح . ان الله خلق الكائنات الحية جميعها من انسان وحيوان ونبات واسماك وحشرات في منظومة متناغمة للحفاظ على التوازن البيئي، نحن بحاجة إذن للتذكير بأهمية هذه المخلوقات، لأن النظم البحرية والبرية والساحلية والجوية أمر ضروري، وليس فقط من أجل توفير الغذاء أو الرفاهية النفسية، ولكل تلك النظم فوائد جمة لكل البشرية التي تتحرك على هذه الكرة الأرضية، بما فيها من حيوانات مهمة لبقاء الإنسان ولصحة الأرض لذا سوف يذكرنا يوم الحيوان العالمي سنويا بالرفق بكافة الكائنات الحية التي تدب علي الارض .

تمنت الشيخة فاطمة ان يكون في الكويت مركز لتعليم الاجيال الجديدة عن البيئة الكويتية والحيوانات ومركز يساعد الحيوانات البرية الكويتية ويعيد تأهيلهم ويحد من انقراضها وان تكون هناك محميات في الكويت للحفاظ على بيئتنا. وأخيرا أود أن أقول نحن البشر لدينا مسؤولية كبيرة تجاه الكرة الأرضية التي نعيش عليها بحيث يجب أن نحافظ عليها، لأنها وفرت لنا كل شيء وفي المقابل يجب أن نقدم لها ولو جزء بسيطا

وقدمت الصباح الشكر لكل من قام برعاية فعالية المكتبة الوطنية الكويتية

شارك

Comments

comments