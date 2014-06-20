الشيخة لطيفة الفهد: المرأة الكويتية شريكة فاعلة في القرار السياسي والتنمية

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على هامش حفل العشاء الذي أُقيم في قصر الشعب العامر على شرف الفريق الزائر من الأمم المتحدة المعني بالتميز ضد المرأة صرحت رئيسة لجنة شوؤن المرأة التابعة لمجلس الوزراء الشيخة لطيفة الفهد بما يلي:

إن دور المرأة الكويتية الفاعل في المجتمع يبرز الوجه الحضاري للبلاد ويظهر دورها الحيوي في خدمة المجتمع ويرسخ مكانتها، جاء ذلك على هامش اجتماع موسع أقامته بقصر الشعب للفريق العامل المعني بالتمييز ضد المرأة في القانون والممارسة بالأمم المتحدة والاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية والجمعية الكويتية التطوعية النسائية لخدمة المجتمع بحضور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات النسائية في الكويت.

وأشارت الشيخة لطيفة إلى أن مؤسسات المجتمع المدني في البلاد تهدف إلى المشاركة في بناء شخصية المرأة القادرة على الإعتماد على الذات والكسب من عمل يديها من خلال إقامة المعارض دعماً للمرأة المنتجة في مختلف المجالات من خلال صنع أدوات تمكنها من المنافسة، لافتة إلى أن دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم حقوق المرأة، مبينة أن نشاط الاتحاد النسائي لا يقتصر على جانب دون آخر بل يتبنى العديد من البرامج الرامية إلى رفع المستوى الإقتصادي للمرأة.

وأشادت بالدور الكبير والمهم الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في المساهمة الفاعلة في القضاء على أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للمساواة بين الجنسين والعمل على إعلاء مكانة المرأة في المجتمع، مؤكدة أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات النسائية في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة والتوعية بأهميتها لجميع شرائح المجتمع إضافة إلى المشاركة الفعالة لمؤسسات المجتمع المدني بشكل عام في وضع الأهداف لتمكين المرأة من القيام بدورها.

وأشادت بالجهود التي تبذلها دولة الكويت لتمكين المرأة ودعم جهودها في عمليات التنمية المستدامة موضحة أن المرأة الكويتية حصلت خلال العقود الخمسة الماضية على العديد من الإنجازات والمكتسبات المهمة وأصبحت شريكة فاعلة في صنع القرار السياسي والخطط التنموية، لافتة إلى أن المرأة الكويتية على درجة كبيرة من الوعي الثقافي والسياسي إضافة إلى الدور الذي لعبته على امتداد تاريخ الكويت ومشاركتها لأخيها الرجل في صنع النهضة التي تشهدها البلاد منذ الإستقلال وحتى يومنا هذا.

وأعربت عن اعتزازها بما وصلت إليه المرأة الكويتية من مكانة اجتماعية وسياسية مميزة الأمر الذي يفرض قدراً كبيراً من الإحترام والتقدير لجهودها وعطائها في مختلف المجالات

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