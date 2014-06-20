فوز الشيخة الزين الصباح بجائزة أبرز شخصية عربية داعمة للشباب في 2017

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أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوحدة الإعلامية العربية اختيار وكيلة وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح لنيل جائزة الهيثم للإعلام العربي عن أبرز شخصية عربية داعمة لقضايا الشباب لعام 2017.

وقال الأمين العام للمجلس هيثم الأمين في تصريح صحافي أن قرار اللجنة العليا لتقييم «جائزة الهيثم» بدورته الحالية التاسعة جاء «تثميناً لجهود الشيخة الزين ودعمها الدائم لقطاع الشباب وإتاحة الفرص أمامهم من خلال استثمار طاقاتهم في امور إيجابية تنموية تخدم المجتمع والشباب خاصة؛ وأضاف الأمين أن مجلس الوحدة الإعلامية العربية لمس من الشخصية الكويتية الفائزة تكريس الجهود لخدمة قضايا الشباب ومنحهم الفرصة ليكونوا فاعلين في مجتمعاتهم. وهنأ في هذا الصدد الكويت باختيارها عاصمة الشباب العربي 2017 وتسلم الراية من المغرب، معرباً عن تمنياته للكويت مزيداً من التقدم والازدهار.

ولقد تأسس مجلس الوحدة الإعلامية العربية وهو هيئة إعلامية مستقلة مقره البحرين في العام 2012 عندما تم اعلان المنامة عاصمة للصحافة العربية لتنتقل بعدها الراية إلى الرياض ثم القدس لعامين متتاليين، ويهدف المجلس الذي يتخذ مكتبه التنفيذي من العاصمة الأردنية عمان مقراً له إلى توحيد الإعلام العربي تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية ويسعى لخلق التفاعل وتعزيز الروابط والتعاون والتنسيق بين الإعلاميين العرب. ويشرف المجلس على جائزة الهيثم للإعلام العربي التي تمنح مرة كل عام لشخصية عربية ذات مساهمات بارزة في حفل تستضيفه العاصمة عمان ويجتمع فيه قادة ومسؤولون عرب وكبار الصحافيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية.

جائزة الهيثم للإعلام العربي ترتبطت بـ ( الرؤية الملكية ) في العاشر من أكتوبر في كل عام حيث يجتمع نجوم الإعلام العربي الفائزين بجائزة الهيثم للإعلام العربي بفئتيها الفضية والذهبية على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية حيث تتخذ هذه الجائزة من شعارها ( الرؤية الملكية ) منهجاً عالمياً في تقييم واختيار الفائزين بها ووصولهم للحفل الكبير الذي يجمع نخبة كبيرة من القامات الإعلامية العربية ورجال الأعمال والدبلوماسين العرب.

تعتبر جائزة الهيثم للإعلام العربي أول جائزة عربية تصلُ نسختها الذهبية إلى قادة الدول العربية من الملوك والأمراء والشيوخ ومن أبرز الذين حصلوا عليها :-

– الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حيث استلم النسخة الذهبية الأولى من جائزة الهيثم للإعلام العربي في عام 2012.

– حصل الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين على الجائزة عام 2012 .

– حصل الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على جائزة الهيثم للإعلام العربي عام 2016 .

– حصلت على جائزة الهيثم للإعلام العربي الشيخة موزا بنت ناصر المسند حرم أمير دولة قطر السابق في عام 2012 .

– وتم تسليم جائزة الهيثم إلى الأمير حمزة بن الحسين في عام 2016 .

– وحصل على هذه الجائزة أيضاً الأمير الوليد بن طلال في عام 2010 .

لذلك حافظت اللجنة العليا للجائزة على مستوى التقيمات واختيار الفائزين العرب راسمة لنفسها طريقاً ملكياً في حفل جائزتها السنوية ( السجادة الحمراء ) فأصبحت بذلك جائزة الهيثم للإعلام العربي الأولى والوحيدة في الوطن العربي التي تجمع في تكريمها القادة العرب وكبار الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية .