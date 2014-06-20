نار الغيرة ترغم شيرين على مغادرة أكبر حفل زفاف بمصر

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أيمن الرفاعي

الغيرة بين أصحاب المهن الواحدة أمر معروف منذ القدم وفي الوسط الفني تحديدا تشتعل نار الغيرة بشدة بين الفنانين بعضهم البعض.

الجمهور لا يشعر بذلك لأن النار تكون قابعة تحت التراب ولا تظهر إلا في الكواليس. وهذا ما حدث تحديدا في حفل زفاف ضخم جمع الفنانة المصرية شيرين مع الهضبة عمرو دياب والفنان المحبوب محمد حماقي بفندق فيرمونت تاورز ليلة الأربعاء الماضي.

يقال أن شيرين حضرت الحفل من أجل مجاملة شقيق العروس ولكنها غنت لدقائق قليلة وسرعان ما غادرت المكان. فلم تقدم إلا ثلاث أغنيات قليلة.

الجميع تحدث وقتها أنها شعرت بالغيرة من المعاملة المميزة للفنان عمرو دياب والفنان محمد حماقي في الوقت الذي شعرت هي فيه بالتجاهل.

هذا هو التفسير الوقتي الأقرب إلى الحقيقة لكن مصادر مقربة من شيرين نفت هذا الزعم مؤكدة أن الفنانة تعرضت لأزمة صحية مفاجئة ظهرت أعراضها في صورة ضيق في التنفس وارتفاع درجة الحرارة مما اضطرها لمغادرة الحفل على الفور.

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