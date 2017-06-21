أبدعت بدورها في “لا تطفئ الشمس”…. شيرين رضا حسناء كبيرة يحبها الشباب

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مازالت الفنانة المصرية شيرين رضا تتمتع بجمال ساحر يثير إعجاب جيل الشباب من الفنانين رغم أنها تكبرهم سناً، فبعد إعلان النجم أحمد الفيشاوي عن حبه الكبير لها، خرج الفنان المصري عمرو محمود ياسين عن صمته، وعبر عن مشاعره وإعجابه على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفاً النجمة شيرين رضا بأنها جميلة جداً، وأنه لا يمكنه أن يخف حبه لها أكثر من ذلك.

والملفت أن المعجبين بجمال وموهبة هذه الفنانة التي لا يقل عمرها عن ال49عاماً، هم من الأجيال الصغيرة، فبعد ظهور أحمد الفيشاوي الذي تغزل بجمالها على الهواء مباشر في إحدى اللقاءات التلفزيونية، جاء الفنان المصري عمرو محمود ياسين ليؤكد مدى تأثيرها في قلوب الفنانين الشباب، خاصة بعد أن اعترف بهذا من خلال حسابه الخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: “.. يا جماعه الست دي حلوه قوي … بصراحه بقى .. انا هفضل مخبي لحد امتى..”.

ولا يخفى على أحد إبداع شيرين رضا بأدوارها الفنية التي قامت بها في السنوات الأخيرة والتي كان آخرها دورها في “لا تطفئ الشمس” الذي يعرض حالياً مع الفنانة ميرفت أمين ومحمد ممدوح. وبالمناسبة فإن الدور الذي لعبته في هذا المسلسل هو سيدة يغرم بها ابنا ميرفت أمين في العمل وكلاهما يصغرانها بالسن ويبدو أن هذا حالها في الواقع أيضاً.

ولكل من لا يعرف الفنان شيرين رضا فإنها ابنة الفنان ومصمم الاستعراضات الشهير محمود رضا، ويمكن القول أن مسار الشهرة بدأته من خلال العمل التلفزيوني كموديل للإعلانات، وبعد ذلك اقتحمت عالم الفوازير ثم اتجهت نحو التمثيل، كانت متزوجة من المطرب عمرو دياب ولهما ابنة وحيدة اسمها نور.