شيرين عبد الوهاب تحضر مفاجأة كبيرة في نهائي”أراب أيدل”

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يتردد أن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، تحضر هذه الأيام لمفاجاة كبيرة لجمهورها، خلال مشاركتها كضيفة شرف في سهرة الحفل النهائي لبرنامج المسابقة الفنية الغنائية “أراب أيدل” Arab Idol، المقرر بثه يوم السبت المقبل، على قناة “أم. بي. سي”، حيث سوف يعلن فيه عن صاحب اللقب لعام 2017.

من المنتظر أن تتوجه صاحبة الحنجرة الذهبية والأداء القوي شيرين عبد الوهاب إلى لبنان، يصاحبها مستشارها الفني ومدير أعمالها ياسر خليل، استعداداً لإحياء حفل المرحلة النهائية من برنامج المسابقات الغنائي Arab Idol، ويرتقب أن تقدم النجمة شيرين مفاجأتها في آخر سهرة للبرنامج، الذي استضاف بشكل دوري العديد من النجوم العرب على غرار الفنانة أصالة نصري والشاب خالد وصابر الرباعي وأنغام وماجد المهندس، وسوف يتنافس على لقب أحسن صوت ثلاثة مرشحين، وهم يعقوب شاهين من فلسطين وعمار محمد من اليمن وأمير دندن من فلسطين، بعد أن غادر كل من المتسابقين محمد بن صالح من تونس ومهند حسين من الأردن البرنامج في الدور النصف نهائي، حيث يتم تقييم النتائج بناء على تصويت الجمهور وصاحب أكبر عدد من الأصوات يتأهل، ولا علاقة للجنة التحكيم في تأهل المتسابقين من عدمه، ويحظى الثلاثي المتأهل بشعبية كبيرة على اعتبار أنهم حظوا بتصويت رهيب حسب وصف مقدم البرنامج أحمد فهمي خلال حلقة النصف نهائي.

يذكر أن النجمة الشابة شيرين عبد الوهاب، كانت قد أطلقت أحدث أغانيها مؤخراً وتحمل الأغنية عنوان “هو ده”، حيث تزامنت تماماً مع احتفالات عيد الحب، ويبدو أنها كانت مبرمجة لهذا اليوم المميز في حياة العشاق والمحبين، علماً أنه كتب كلماتها رامي فؤاد ولحنها أحمد زعيم، وأشرف على توزيعها باسم منير، وينتظر أن تحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً..أما بخصوص مفاجأة شيرين لجمهورها في الوطن العربي، يتساءل إن كانت عبارة عن أغنية جديدة.. أم مفاجأة من نوع خاص؟