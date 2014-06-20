هل كانت سكرانة؟ شيرين تهاجم إليسا وعمرو دياب في زفاف عمرو يوسف

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تنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي بعض المقاطع للفنانة شيرين عبد الوهاب والتي تم تسجيلها خلال حفل زفاف عمرو يوسف والفنانة كندة علوش. أثارت هذه المقاطع موجات عارمة من السخرية والهجوم على شيرين بسبب ما جاء بها.

فقد ظهرت في أحد هذه المقاطع بحالة غير طبيعية لتهزي ببعض الكلمات لدرجة أنها أخطأت في نطق اسم عبد الحليم حافظ حيث قالت عبد الوهاب حافظ كما تفوهت أيضا بلفظ خارج نعف عن ذكره هنا.

وفي المقطع استنكرت شيرين أن تحضر الحفل هي والفنانة أصالة كضيوف في حين يحضر تامر حسني ليحيي الحفل مناصفة مع محمد حماقي كما هاجمت عمرو دياب وادعت أنه قد تقدم في العمر ولم يعد مطلوبا.

فقد ذكرت كل ذلك خلال الفيديو قائلة بالحرف الواحد “الطبيعي من أيام أم كلثوم وعبد الوهاب حافظ.. دايما الستات بتغير من الرجالة وانهارده اتأكدت من كل ده، انا موجودة انا واصالة لكن اللي بيحيي الفرح تامر حسني وحماقي ده مش تقليل منهم لكن احنا معندناش غيرهم وعاوزه أقول للتاني شكلها كده راحت عليه كبر خلاص في السن واحنا اللي جايين“.

وهي هنا تشير إلى الفنان عمرو دياب، في نهاية هذا المقطع تدخل عمرو يوسف ممسكا بالميكروفون منها قائلا بحسه الفكاهي “بموت فيكي وفي صراحتك لكن الفرح هيبوظ، الناس جايه تنبسط“.

لم يتوقف هراء شيرين عند هذا الموقف بل قامت بشن هجوما غير مبررا على الفنانة إليسا أيضا.

فقد ظهرت في المقطع الثاني مهاجمة إليسا قائلة” أنا عارفة إن حماقي بيحب إليسا، بس أنا مفيش مشكلة عندي، كمان في ناس في مصر بتحبني، وعلى فكرة إحنا كله طبيعي ومفيش حاجة عندنا محقونة” وهي هنا تنوه إلى عمليات الحقن التي أشيع أن الفنانة إليسا قامت بها في أنحاء متفرقة من جسمها.