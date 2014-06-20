دراسة: تدخين الشيشة في المنزل يلوث الهواء ضعف السجائر

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وكالات

كشفت دراسة حديثة أجريت في دبي، أن تدخين الشيشة في المنزل يؤدي إلى انبعاث غاز أول أكسيد الكربون والذرات الدقيقة بمستويات تبلغ ضعف تلك التي تخرج من دخان السجائر.

وذكر قائد فريق البحث وهو أستاذ بكلية الطب جامعة نيويورك “هناك اعتقاد خاطئ منتشر بأن الشيشة هي بديل آمن للسجائر” مضيفا أن “تدخينها في المنزل قد يتسبب في خطر بالغ ليس فقط على المدخنين بل أيضا على الأطفال وبقية الموجودين بالمنزل.”

وحذرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية سابقا، من أنه خلال جلسة واحدة لتدخين الشيشة يمكن للمدخن أن يستنشق ما يعادل 150 سيجارة.

وللحصول على هذه النتائج، جمع فريق البحث عينات هواء من 33 منزلا في دبي منها 11 منزلا كان يجري تدخين الشيشة فقط بها، وفي 12 منزلا كان هناك مدخنو سجائر فحسب، وعشرة منازل لا يدخن فيها أحد، واستخدم الباحثون “فلاتر” لقياس أول أكسيد الكربون والكربون الأسود والجسيمات الدقيقة التي يمكنها اختراق الرئتين ودخول مجرى الدم.

واكتشف فريق البحث أن متوسط أول أكسيد الكربون في الغرف التي شهدت تدخين الشيشة بلغ 11 جزءا في المليون، ووصلت الجسيمات الدقيقة إلى 489 ميكروجراما في المتر المكعب من الهواء، بينما في الغرف المجاورة كان متوسط أول أكسيد الكربون في الهواء 5.8 والجسيمات الدقيقة 211 ميكروجراما لكل متر مكعب.

أما الغرف التي دخن فيها السجائر، كان متوسط أول أكسيد الكربون 2.3 جزء في المليون والجسيمات الدقيقة 201 ميكروجرام، وبلغت المستويات في الغرف المجاورة حوالي النصف.

وبالنسبة للمنازل التي خلت من التدخين كان متوسط أول أكسيد الكربون 1.5 جزء في المليون والجسيمات الدقيقة 93 ميكروجراما في المتر المكعب.

وبلغت مستويات الكربون الأسود أثناء تدخين الشيشة 5.4 ميكروجرام في المتر المكعب، و 4.2 أثناء تدخين السجائر، و2.1 في المنازل التي خلت من التدخين.

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