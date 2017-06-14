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آخر صيحات الموضة هذا الصيف.. بنطلون “الليغينغز” القصير

بقلم الكاتبة فضيلة بودريش

يونيو ١٤ ,٢٠١٧

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بنطلون "الليغينغز" القصير

بعد أن بدأ الجو يميل نوعاً ما نحو الحر في إشارة إلى دخول فصل الصيف، نجد أن دور الأزياء ركزت على بنطلون “الليغنغز” القصير فهو يعد أحدث صيحات الموضة وقد أطلت فيه العارضة الفلسطينية الأصل جيجي حديد، حيث بدت بكامل أناقتها بهذا الخيار، الذي يبدو مناسباً لجميع الفتيات اللائي يعشقن الأسلوب الرياضي ويفضلن الخفة في التحرك، ودون شك فإنه يتناسب أيضاً مع الخروج اليومي للتسوق أو النزهة.

لقد انتقت الحسناء الأنيقة جيجي حديد الظهور بهذه القطعة باعتبارها أكثر عناصر الموضة هذا الصيف فقد تخلت عن بنطلون “الليغينغز ” الطويل، واستبدلته بالقصير الدافئ، وخصوصية هذا الخيار أنه يمنح الساقين الطول ويبدي رشاقة القوام .

يمكن القول أن معظم دور الأزياء العالمية طرحت مؤخراً العديد من موديلات “الليغينغز” القصير، وانطلقت في عملية تسويقها على مستوى محلات البيع بالتجزئة، نذكر من بينها “توب شوب” و “نايكي” و “أديداس” و “غاب” وما إلى غير ذلك من العلامات، ومن بين الخيارات المتاحة في السوق اليوم، نذكر الموديلات الملونة والموديلات المقلمة، واختار المصممون كذلك في البعض منها القيام بمزج لونين في موديل واحد، وهناك أشكال مخططة وأخرى تأخذ شكل الأمواج.

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