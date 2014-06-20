بالفيديو اليابان تدخل موسوعة غينيس من خلال أقصر أغنية بالعالم

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أيمن الرفاعي

يسعى الجميع إلى دخول موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية بحثا عن الشهرة والنجومية. لكل شخص أسلوبه وطريقته التي يسلكها للوصول لهذا الهدف.

البعض يدخل هذه الموسوعة من خلال إنجازات حقيقية واختراعات تفيد البشر في حين يفضل البعض تقديم أنواع جديدة من الطعام مثلا.

على أية حال تضم هذه الموسوعة أفضل وأجمل وأكبر الإنجازات التي توصلت إليها البشرية على وجه الإطلاق.

وإذا كنا نعلم أن اليابان دولة متقدمة تستطيع الدخول إلى موسوعة غينيس بالعديد من الإختراعات إلا أن الإنجاز الذي تدخل به اليابان لموسوعة غينيس اليوم بعيدا عن الإختراعات التي تتميز بها.

فقد نجح أحد الفنانيين اليابانين في الدخول إلى موسوعة غينيس من خلال قيامه بغناء أقصر أغنية بالعالم. الأغنية تتألف من 3 كلمات فقط وتستغرق 51 ثانية فقط لكنها حصدت ملايين المشاهدات على موقع يوتيوب. اسم الأغنية هو ” Pen-Pineapple-Apple-Pen”

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