في احتفالية ضخمة…عودة المخرجة رشا شربتجي بـ “شوق” وحادث أجّل العمل!

شارك

تغطية خاصة

ندى أيوب – بيروت

بعد أربع سنوات من الغياب، عادت المخرجة رشا شربتجي إلى دمشق في حفل ضخم، تمّ خلاله الإعلان عن بدء تصوير مسلسلها الجديد “شوق”. فكرة المسلسل جديدة، مستقاة من الحرب في سوريا، قصة حبّ تطرح العديد من المسائل والمشاكل وبشكلٍ خاص موضوع السبايا، كتب النص حازم سليمان، والانتاج هو الأول لشركة “إيمار الشام”، لكن تعرُّض المخرجة لحادث سير أدى إلى تأجيل تصوير مسلسل شوق الى الأول من شهر أكتوبر القادم .

ونشرت الصفحة الرسمية للعمل توضيحاً وتكذيباً للاشاعات: “تراكمت الاشاعات كالمعتاد حول تنفيذ العمل , وازدادت أصوات أصحاب النيات الطيبة للوقوف في وجه أي مبادرة من جهة انتاجية محترمة لرفع ورفد مستوى الدراما السورية، لكننا نؤكد ان ذلك لن يزيدنا إلا إصراراً على تنفيذ العمل، وصحة المخرجة جيدة جدا” .

وكانت رشا قد غادرت سوريا، بعد آخر أعمالها ” زمن العار”، إلى القاهرة ثم بيروت حيث أخرجت أعمالاً مشتركة (علاقات خاصة، سمرا). ومن المعروف عنها تميّزها في الاخراج الدرامي، من خلال أعمالها الناجحة التي لاقت الكثير من الصدى الايجابي ( الولادة من الخاصرة، تخت شرقي، زمن العار…).

وتراهن المخرجة شربتجي على التعاون مع الفنانة سوزان نجم الدين، وهو الأول بينهما، واعدةً الجمهور باكتشاف جديدٍ لم نشاهده من قبل، وعبّرت عن إعجابها بالنص الذي اعتمد دراما مستقاة من الواقع، بشكلٍ مشوّق وبحبكة ذكية، تهدف إلى ترك بصمة لدى المشاهدين.

* نسرين طافش: شكراً رشا شربتجي… على ثقتك بي!

بطلة العمل الفنانة نسرين طافش، عبّرت عن فرحها وحماستها للقيام بدور “شوق”، من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت عدداً من المنشورات ونشرت مجموعة صور من حفل الافتتاح، شكرت المخرجة رشا قائلةً:

“شكراً لك حبيبتي رشا شربتجي على ثقتك بي، أيتها المبدعة المحبّة التي تحبها روحي بكل تفاصيلها .. إن شاءالله أكون قد الثقة و المسؤولية بإذن الله ”

كما عبّرت عن فرحها بالعمل مع زميلتها سوزان نجم الدين: “فرحتي كبيرة جداً أيضاً بالعمل بنفس المسلسل مع الإنسانة التي أحبها بإبداعها و جمالها و بالشخصية القريبة لقلبي حبيبتي سوزان نجم الدين “.

ونشرت نسرين صورة خلال توقيعها العقد مع المدير التنفيذي لشركة “إيمار الشام” فراس الحلبي، وصورة مع الفنان الكبير دريد لحام مع تعليق “مع العملاق و الأسطورة كبيرنا الأستاذ دريد لحام، والمبدع الفنان القدير الأستاذ عبد الهادي الصباغ، وأستاذي من أيام المعهد العالي للفنون المسرحية الفنان القدير فايز قزق”.

* سوزان نجم الدين: خيارات رشا واثقة ومميزة!

* باسم ياخور: وجود رشا…ضمانة لنجاح العمل!

صرّحت الفنانة سوزان نجم الدين بأن ما شجعها على المشاركة في هذا العمل، المخرجة رشا شربتجي، التي تعتبر أن خياراتها واثقة ومميزة، أما الفنان باسم ياخور فقال بأن وجود رشا هو ضمانة لنجاح العمل.

وكان مفاجِئاً تقديم الفنانة جيني اسبر للحفل، التي قالت بأنها قدّمت الحفل بطلب من صديقتها رشا شربتجي والشركة المنتجة.

أبطال مسلسل “شوق” الفنانون: منى واصف، سمر سامي، باسم ياخور، صباح الجزائري، نسرين طافش، سوزان نجم الدين شكران مرتجى، وفاء موصللي، محمد حداقي، ألِكو داوود وعدد من الممثلين.

ويبقى السؤال: هل سيكون مسلسل “شوق” بصمة جديدة في الدراما السورية كما تأمل مخرجته وفريق العمل، أو سيكون مماثلاً للأعمال التي تناولت الأزمة السورية؟ قد يكمن الجواب في أعمال المخرجة شربتجي التي كانت مميزة ومختلفة، وتعدنا دائماً بالجديد.

شارك

Comments

comments